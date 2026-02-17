Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні стрімко зростають. Це збільшує витрати виробників і створює ризики подорожчання продуктів. Фокус з’ясував, яка галузь найбільше страждає від підвищення тарифів.

Чергове зростання вартості електроенергії для промислових споживачів без урахування податків було зафіксовано в Україні. Вже від 9 лютого ціна вперше досягла 15 грн за кВт/год, що на 85% більше за попередній граничний рівень, який діяв до середини січня. Як розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у статті "Ціни на продукти в Україні 2026 – як вплинуть відключення світла та нові тарифи за електроенергію", таке подорожчання вплине на собівартість виробництва продукції, особливо там, де електроенергія є критичним ресурсом.

Підвищення тарифів на світло – які виробництва можуть найбільше постраждати

Зростання граничних цін на електроенергію найбільше вдарить по підприємствах, які споживають багато світла або не можуть працювати без постійного живлення, а також по так званому "холодному ланцюгу".

"Тому ризик подорожчання у переробці та зберіганні залишається", — зазначив Максим Гопка.

Найчутливішими до зростання тарифів є виробництва, де електроенергія впливає на технологічний процес. За словами експерта, у зоні підвищеного ризику є промисловість, яка займається виготовленням хліба та борошняних виробів, адже робота млинів та пекарень напряму залежать від стабільного енергопостачання.

В Україні через підвищення тарифів на світло найбільше може постраждати молокозаводи Фото: Zaxid.net

Це також стосується й молочної продукції. Її виробництво потребує постійного охолодження, пастеризації та зберігання, що безпосередньо впливає на формування собівартості товару. Тому зростання тарифів на світло може призвести до підвищення цін для покупців.

Окремо виділимо заморожені та охолоджені продукти. Вони залежні від холодильних складів і спеціальної логістики, а це теж може призводити до великих витрат на електроенергію.

Як протриматися фермерам під час енергетичної кризи

Фермерські господарства та підприємства потребують державної допомоги, щоб пережити період високих витрат на електроенергію. Як каже Максим Гопка, насамперед необхідно забезпечити доступ до грошей для проведення робіт.

"Першочергово потрібно продовжувати можливість у наданні доступності оборотних коштів: короткі кредити або кредитні ліміти під посівну", — пояснює експерт.

Другим напрямком є енергостійкість і енергоефективність. Бізнесу потрібні гранти або пільгові кредити для:

модернізації холодильного обладнання;

утеплення приміщення;

встановлення системи рекуперації тепла;

купівлі резервні джерела живлення (генератори або накопичувачі енергії).

"Для зниження ризиків потрібні страхові та гарантійні інструменти для воєнних і логістичних ризиків, щоб фермери могли укладати контракти й планувати сезон", — додав аналітик.

Зазначимо, через складну ситуацію з електроенергією Кабмін запускає підтримку для українських підприємців. ФОПи 2 та 3 груп, які працюють у соціально важливих сферах можуть отримати одноразову виплату від 7 500 до 15 000 грн. Розвід державної допомоги залежить від кількості найманих працівників, повинен бути хоча б одна наймана людина.

Гроші можна витратити на енергообладнання, ремонт, пальне для генераторів або оплату електрики. Крім того, бізнес може взяти пільговий кредит під 0% до 10 млн грн на енергообладнання терміном до 3 років через 50 банків-партнерів.

Раніше Фокус також повідомляв, що Міжнародний валютний фонд пом’якшив низку вимог до України для отримання нового кредиту на 8,1 млрд доларів, зокрема відтермінували податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко пояснила, що це сталося після візиту голови МВФ Крісталіни Георгієвої до Києва в середині січня. За її словами, фонд змін рішення через обстріли української енергетики.