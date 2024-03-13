Цены вырастут до 60%: в Украине значительно подорожает один из коммунальных тарифов

По данным журналистов, тарифы на водоснабжение предлагают поднять в два этапа – с 1 апреля и с 1 июля 2024 года.

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В Украине предполагается увеличение тарифов на водоснабжение в апреле на более чем 12% в среднем, а к июлю этот рост может достигнуть более чем 14%. Об этом сообщает издание "Украинская энергетика".

По данным издания, жители Львова будут платить общей суммой 27,2 гривны за каждый кубометр воды, в то время как потребители из Кропивницкого столкнутся с суммарной оплатой в размере 61,72 гривны за кубометр. При этом, если в Черновцах плата возрастет приблизительно на 40 копеек за кубометр, то в Кропивницком она увеличится практически на 16 гривен.

Повышение цен на воду планируется в следующих городах: Киев, Днепр, Черкассы, Никополь, Хмельницкий, Винница, Ровно, Бровары, Ужгород, Львов, Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Дрогобыч. Предлагается увеличить тарифы в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля 2024 года.

"НКРЭКУ объявила, что планирует пересмотреть и повысить тарифы для первой группы из 7 водоканалов, находящихся на западе страны, и для второй группы – из 14 крупных водоканалов на других территориях. Повышение будет существенным – на 20, 30%, а иногда даже на 60%", – отметил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины.

Эксперты украинских водоканалов оценивают текущее состояние сектора водоснабжения как критическое.

Президент Ассоциации "Укрводоканалекология" заявил, что сектор столкнулся с серьезными финансовыми проблемами из-за убытков, высокого уровня задолженности населения и водоканалов перед кредиторами, а также из-за низких заработных плат работников, что привело к оттоку кадров. Задолженность по оплате электроэнергии водоканалами, достигшая 7,9 миллиарда гривен, стала еще одним критическим моментом, требующим немедленного разрешения.

Представители центральной власти и местного самоуправления, многие из которых владеют водоснабжающими предприятиями, достигли соглашения о том, что государство будет выплачивать компенсации для сдерживания роста тарифов на водоснабжение для населения.

"С тех пор ни одной копейки на возмещение разницы в тарифах в госбюджете не было заложено. Соответственно, средства не были перечислены тепло-, электро- и водоснабжающим предприятиям. По состоянию на сегодняшний день задолженность по тепла – 36 млрд грн и 2 млрд – задолженность по воде", – говорит Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как украинским потребителям правильно передавать показания счетчиков. Также в Национальном банке объяснили, будут ли зарабатывать украинцы больше в 2024 году.