В результате последней атаки по энергетике ДТЭК потерял почти половину своих мощностей
Вследствие утреннего массированного обстрела энергетической системы Украины компания ДТЭК потеряла почти половину своих генерирующих мощностей. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Он рассказал, что в результате последней атаки тепловая генерация была сильно повреждена, а две станции ДТЭК получили существенные разрушения.
"Мы потеряли почти половину энергетических мощностей. Это по сути последствия сегодняшней атаки", — пояснил Сахарук.
Он добавил, что разрушения энергообъектов настолько масштабны, что оцениваются в миллиарды гривен и самостоятельно украинские энергокомпании не смогут восстановиться.
"Здесь нужна помощь внешняя и Европейского фонда восстановления энергетики, и USAID. Нужна координация плодотворная с Министерством энергетики для того, чтобы быстро выяснить все повреждения, сделать заказ на оборудование и обращаться за помощью, потому что это очень большие масштабы", — подчеркнул Сахарук.
Также он добавил, что оборудование, которое было повреждено, производится под заказ и только оперативное размещение заказов и помощь партнеров могут позволить как можно быстрее восстановить разрушенное оборудование.
Напомним, 22 марта россия нанесла массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Вследствие этого были значительные повреждения оборудования, а оператор энергосистемы "Укрэнерго" был вынужден применить аварийные отключения электроэнергии в некоторых областях Украины.