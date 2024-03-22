В результате последней атаки по энергетике ДТЭК потерял почти половину своих мощностей

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Вследствие утреннего массированного обстрела энергетической системы Украины компания ДТЭК потеряла почти половину своих генерирующих мощностей. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Он рассказал, что в результате последней атаки тепловая генерация была сильно повреждена, а две станции ДТЭК получили существенные разрушения.

"Мы потеряли почти половину энергетических мощностей. Это по сути последствия сегодняшней атаки", — пояснил Сахарук.

Он добавил, что разрушения энергообъектов настолько масштабны, что оцениваются в миллиарды гривен и самостоятельно украинские энергокомпании не смогут восстановиться.

"Здесь нужна помощь внешняя и Европейского фонда восстановления энергетики, и USAID. Нужна координация плодотворная с Министерством энергетики для того, чтобы быстро выяснить все повреждения, сделать заказ на оборудование и обращаться за помощью, потому что это очень большие масштабы", — подчеркнул Сахарук.

Также он добавил, что оборудование, которое было повреждено, производится под заказ и только оперативное размещение заказов и помощь партнеров могут позволить как можно быстрее восстановить разрушенное оборудование.

Напомним, 22 марта россия нанесла массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Вследствие этого были значительные повреждения оборудования, а оператор энергосистемы "Укрэнерго" был вынужден применить аварийные отключения электроэнергии в некоторых областях Украины.