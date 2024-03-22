Внаслідок останньої атаки по енергетиці ДТЕК втратив майже половину своїх потужностей

Related video

Внаслідок ранкового масованого обстрілу енергетичної системи України компанія ДТЕК втратила майже половину свої генеруючих потужностей. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Він розповів, що внаслідок останньої атаки теплова генерація була сильно пошкоджена, а дві станції ДТЕК зазнали суттєвих руйнувань.

"Ми втратили майже половину енергетичних потужностей. Це по суті наслідки сьогоднішньої атаки", — пояснив Сахарук.

Він додав, що руйнування енергооб’єктів настільки масштабні, що оцінюються у мільярди гривень і самотужки українські енергокомпанії не зможуть відновитися.

"Тут потрібна допомога зовнішня і Європейського фонду відновлення енергетики, і USAID. Потрібна координація плідна з Міністерством енергетики для того, щоб швидко з’ясувати всі пошкодження, зробити замовлення на обладнання і звертатися за допомогою, тому що це дуже великі масштаби", — підкреслив Сахарук.

Також він додав, що обладнання, яке було пошкоджене, виробляється під замовлення і лише оперативне розміщення заказів та допомога партнерів можуть дозволити якомога швидко відновити зруйноване устаткування.

Нагадаємо, 22 березня росія завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього були значні пошкодження обладнання, а оператор енергосистеми "Укренерго" був вимушений застосувати аварійні відключення електроенергії в деяких областях України.