"Треба готуватися": улітку можливі відключення світла, — Центр дослідження енергетики (відео)

Керівник Олександр Харченко порадив українцям згадати, де вони сховали павербанки. За прогнозом експерта, на обмеження електроспоживання варто очікувати в літній пік.

Related video

Є висока ймовірність, що влітку в Україні будуть відключення світла. Про це під час брифінгу 29 березня заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, як передали в "Суспільному".

"На жаль, у нас і зараз є відключення. І я передбачаю, що нам треба готуватися. Українцям треба відновити знання, де павербанки, що там із зарядом, і бути готовими до того, що певні обмеження споживання будуть", — попередив він.

Харченко припустив, що світло відключатимуть у другій половині липня та в серпні. У цей період очікується пік споживання електроенергії.

"Зараз нам пощастило, що ми у весняному нижньому піку споживання. І водночас і гідроенергетика, яка може працювати на повну потужність, — багато води, усе доволі комфортно. Улітку, на жаль, ситуація зміниться. Ми очікуємо, що літній пік споживання буде в другій половині липня — у серпні", — сказав експерт.

За його словами, пошкоджені під час останніх атак ЗС РФ енергетичні потужності, ймовірно, не вдасться повністю відновити до нового опалювального сезону. Найгіршим є стан справ у вугільній генерації.

"Я не бачу, як, за рахунок чого та навіть за які терміни відновлюватимуться вугільні енергоблоки", — додав Харченко.

Брифінг Олександра Харченка

Нагадаємо, в "Укренерго" проінформували, що внаслідок нічного обстрілу 29 березня у двох регіонах запровадили відключення електроенергії. У Харківській області станом на 11:00 було знеструмлено приблизно 200 тисяч споживачів.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що метою масованої атаки 22 березня був повний блекаут в Україні. ЗС РФ атакували теплову генерацію та магістральні підстанції по всій країні.