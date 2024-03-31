Харьков возвращается к почасовым отключениям света: в Минэнерго назвали причину

Согласно обновленному графику стабилизационных отключений, в Харькове и некоторых населенных пунктах области с 1 по 7 апреля света не будет по четыре часа.

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Харьков после непродолжительной отмены ограничений на поставку электроэнергии возвращается к почасовым отключениям света. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности в воскресенье, 31 марта.

В ведомстве объяснили такой шаг ненадежностью системы передачи электроэнергии после масштабных вражеских атак, а также недостаточностью локальной генерации после российских обстрелов.

"Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации и будут зависеть также от уровня потребления и последствий возможных дальнейших атак", — заявили в Минэнерго.

29 марта компания "Харьковоблэнерго" обнародовала график почасовых отключений электроэнергии, который будут применять с 1 по 7 апреля для Харькова и некоторых населенных пунктов области. Согласно расписанию, свет будут выключать на четыре, а не на шесть часов.

В то же время потребителей просят с пониманием отнестись к отключениям не по графику, а также тем неудобствам, которые в связи с этим могут возникать.

"Мы должны вводить ограничения для сохранения баланса в энергосистеме региона и страны в целом", — пояснили в "Харьковоблэнерго" и заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее ситуация с электроснабжением в Харькове и области улучшилась.

Напомним, 29 марта госкомпания "Центрэнерго" сообщила об уничтожении Змиевской ТЭС на Харьковщине в результате российских обстрелов. 22 марта.

28 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что пока Минэнерго не планирует повышать стоимость электроэнергии для украинцев. Пока не была проведена оценка ущерба энергетической инфраструктуре.