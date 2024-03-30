ВС РФ разрушили Змиевскую ТЭС в Харьковской области: где будут проблемы со светом

Разбор завалов на одной из крупнейших в Харьковской области ТЭС продолжается, специалисты не могут дать прогнозы по восстановлению. Помимо Харьковской, станция обеспечивала электроэнергией Полтавскую и Сумскую области.

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Российская армия разрушила Змиевскую ТЭС, одну из крупнейших в Харьковской области, во время массированного ракетного удара 22 марта. Об этом заявила госкомпания "Центрэнерго".

На ТЭС уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Специалисты оценивают степень разрушения от полной до значительной.

Разбор завалов продолжается, к большей части оборудования добраться пока невозможно. Точную оценку масштабов повреждений, затраты на восстановление и прогнозы по времени ремонта сделать трудно. Министр энергетики Украины Герман Галущенко обещает помощь путем привлечения донорской помощи.

"Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать", — цитирует пресс-служба компании слова министра.

Змиевская ТЭС находится возле поселка Слобожанское Чугуевского района, примерно в 50 километрах от Харькова. Помимо Харьковской, станция обеспечивает электроэнергией Полтавскую и Сумскую области.

Напомним, 22 марта в результате массированного удара была повреждена ДнепроГЭС, ракеты попали по машинному залу и плотине станции. Это была самая массированная атака на объекты энергоинфраструктуры Украины за последний год.

Кроме этого, ВС РФ совершили ракетный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ночь на 29 марта. Всего было запущено 99 средств воздушного поражения.