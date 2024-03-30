ЗС РФ зруйнували Зміївську ТЕС у Харківській області: де будуть проблеми зі світлом

Розбір завалів на одній із найбільших у Харківській області ТЕС триває, фахівці не можуть дати прогнозів щодо відновлення. Крім Харківської, станція забезпечувала електроенергією Полтавську та Сумську області.

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Російська армія зруйнувала Зміївську ТЕС, одну з найбільших у Харківській області, під час масованого ракетного удару 22 березня. Про це заявила держкомпанія "Центренерго".

На ТЕС знищено всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Фахівці оцінюють ступінь руйнування від повної до значної.

Розбір завалів триває, до більшої частини обладнання дістатися поки що неможливо. Точну оцінку масштабів пошкоджень, витрати на відновлення та прогнози щодо часу ремонту зробити важко. Міністр енергетики України Герман Галущенко обіцяє допомогу шляхом залучення донорської допомоги.

"Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати", — цитує пресслужба компанії слова міністра.

Зміївська ТЕС розташована біля селища Слобожанське Чугуївського району, приблизно за 50 кілометрів від Харкова. Крім Харківської, станція забезпечує електроенергією Полтавську та Сумську області.

Нагадаємо, 22 березня внаслідок масованого удару було пошкоджено ДніпроГЕС, ракети поцілили по машинному залу та греблі станції. Це була наймасованіша атака на об'єкти енергоінфраструктури України за останній рік.

Також ЗС РФ здійснили ракетний удар по об'єктах паливно-енергетичного комплексу України в ніч на 29 березня. Загалом було запущено 99 засобів повітряного ураження.