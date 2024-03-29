Масований обстріл України: ЗС РФ запустили 99 ракет і БПЛА, — Олещук (інфографіка)

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, основний удар припав на паливно-енергетичний сектор України. Силам ППО вдалося знищити 84 цілі. Росіяни били "Кинджалами", крилатими ракетами й балістичними "Іскандерами", а також ракетами Х-101/Х-555.

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У ніч на 29 березня 2024 року Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетно-авіаційний удар по об'єктах паливно-енергетичного сектору України, використовуючи різноманітні типи ракет і ударних БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

За даними командування, росіяни запустили 99 одиниць засобів повітряного ураження, а саме:

60 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 (пускові райони Приморсько-Ахтарська, Курська область, РФ);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (запущені з трьох винищувачів МіГ-31К, Рязанська область, РФ);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим);

9 керованих авіаційних ракет Х-59 (з дев'яти літаків Су-34, Бєлгородська область, РФ);

4 крилатих ракет "Іскандер-К" (Курська область, РФ);

21 крилату ракету Х-101/Х-555 (з одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Енгельс, РФ).

Фото: Повітряні сили ЗСУ

За словами командувача, для відбиття ракетно-авіаційного удару були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил і Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Унаслідок протиповітряної операції було знищено 84 повітряні цілі, включно з 58 ударними БПЛА типу "Shahed-136/131", 17 крилатими ракетами Х-101/Х-555, 5 керованими авіаційними ракетами Х-59 і 4 крилатими ракетами "Іскандер-К".

Командувач Повітряних сил ЗСУ висловив подяку всім, хто брав участь у захисті України від російської агресії, наголосивши на важливості та результативності бойової роботи кожного учасника.

"Честь і хвала всім, хто захищає Україну від російського терору. Спасибі за бойову роботу, спасибі за результат!" — заявив Олещук.

Нагадаємо, вранці 29 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетний обстріл території України. Російські окупанти атакували територію України "Кинджалами" та крилатими ракетами. Вибухи прогриміли в Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.