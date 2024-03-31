Харків повертається до погодинних відключень світла: в Міненерго назвали причину

Згідно з оновленим графіком стабілізаційних відключень, у Харкові та деяких населених пунктах області з 1 по 7 квітня світла не буде по чотири години.

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Харків після нетривалого скасування обмежень на постачання електроенергії повертається до погодинних відключень світла. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики та вугільної промисловості у неділю, 31 березня.

У відомстві пояснили такий крок ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локальної генерації після російських обстрілів.

"Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак", — заявили в Міненерго.

29 березня компанія "Харківобленерго" оприлюднила графік погодинних відключень електроенергії, який будуть застосовувати з 1 по 7 квітня для Харкова і деяких населених пунктів області. Згідно з розкладом, світло вимикатимуть на чотири, а не на шість годин.

Водночас споживачів просять з розумінням поставитися до відключень не за графіком, а також тих незручностей, які у зв'язку з цим можуть виникати.

"Ми мусимо вводити обмеження задля збереження балансу в енергосистемі регіону та країни в цілому", — пояснили в "Харківобленерго" і запевнили, що енергетики роблять все можливе, аби якомога швидше ситуацію з електропостачанням у Харкові та області покращилася.

Нагадаємо, 29 березня держкомпанія "Центренерго" повідомила про знищення Зміївської ТЕС на Харківщині внаслідок російських обстрілів. 22 березня.

28 березня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що наразі Міненерго не планує підвищувати вартість електроенергії для українців. Поки не було проведено оцінки збитків енергетичній інфраструктурі.