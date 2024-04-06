Часів Яр — під контролем ЗСУ: Сирський розповів про важку ситуацію на фронті

Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки.

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Росіяни використовують свою перевагу у людському ресурсі та боєприпасах та в пішому порядку посилають на штурми роти, а подекуди й батальйони для того, щоб захопити всю адміністративну територію Донецької області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки", — зазначив Сирський.

За його словами, ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною, адже на окремих напрямках ворог намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону.

"Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки. Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ", — повідомив Сирський.

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Він уточнив, що Часів Яр залишається під українським контролем, а всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.

"На Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового з метою відновлення втраченого положення; на Херсонському – намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки. Але успіху на цих напрямках не має", — наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що на Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони мають певний тактичний успіх.

Нагадаємо, за словами колишнього спікера Генштабу Владислава Селезньова, росіяни не відмовились від наміру повністю окупувати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Тому готові йти на великі людські втрати та використовують фугасні та керовані авіабомби.

У ніч на 6 квітня російські війська провели масову повітряну атаку на Україну. Окупанти використовували дрони-камікадзе і ракети, щоб вдарити по українських містах. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що змогли збити усі ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр", а також 28 із 32 ударних БПЛА "Shahed-131/136". Водночас як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, унаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова відомо про 6 загиблих та 10 поранених.