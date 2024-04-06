Часов Яр — под контролем ВСУ: Сырский рассказал о тяжелой ситуации на фронте

Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Враг продолжает ведение наступательных действий днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники.

Related video

Россияне используют свое преимущество в человеческом ресурсе и боеприпасах и в пешем порядке посылают на штурмы роты, а иногда и батальоны для того, чтобы захватить всю административную территорию Донецкой области. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области. Враг продолжает ведение наступательных действий днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники", — отметил Сырский.

По его словам, ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной, ведь на отдельных направлениях враг пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона.

"Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки. Наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск", — сообщил Сырский.

Важно

15 тысяч снарядов на 15 тысяч жителей: Зеленский об атаках РФ на Черниговщину (видео)

Он уточнил, что Часов Яр остается под украинским контролем, а все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу.

"На Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском — в районах Роботино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском — пытается вытеснить наши войска с плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынки. Но успеха на этих направлениях не имеет", — подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также сообщил, что на Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны имеют определенный тактический успех.

Напомним, по словам бывшего спикера Генштаба Владислава Селезнева, россияне не отказались от намерения полностью оккупировать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Поэтому готовы идти на большие человеческие потери и используют фугасные и управляемые авиабомбы.

В ночь на 6 апреля российские войска провели массовую воздушную атаку на Украину. Оккупанты использовали дроны-камикадзе и ракеты, чтобы ударить по украинским городам. Воздушные силы ВСУ сообщили, что смогли сбить все ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр", а также 28 из 32 ударных БПЛА "Shahed-131/136". В то же время как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате ночного удара по Шевченковскому району Харькова известно о 6 погибших и 10 раненых.