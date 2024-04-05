15 тысяч снарядов на 15 тысяч жителей: Зеленский об атаках РФ на Черниговщину (видео)

Президент Украины сообщил, что правительство направит дополнительные 1,2 млрд грн по экономическим направлениям на Черниговщине, а также поблагодарил всех, кто привлечен к строительству фортификационных сооружений в Черниговской области.

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Россия массовыми обстрелами пытается разрушить жизнь каждого украинца, в частности по приграничным районам Черниговщины, где проживает 15 тысяч человек, российские оккупанты только за год выпустили 15 тысяч снарядов. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Во всех приграничных районах проблематика одинаковая. Постоянные российские издевательства — обстрелы, террор. На 15 тысяч жителей приграничных громад Черниговщины, которые подвергаются постоянным таким ударам из России, террористы выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год", — сказал Зеленский.

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Бригады ПВО на Черниговщине защищают небо с помощью пулеметов "Браунинг", — Sky News (фото)

Президент подчеркнул, что россияне пытаются достать и уничтожить буквально каждого человека.

Он также поблагодарил всех, кто привлечен к строительству фортификационных сооружений на Черниговщине, а также тех, кто защищает и помогает Украине в войне с РФ.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров Украины направит дополнительные 1,2 млрд грн по экономическим направлениям на Черниговщине, однако не уточнил, на что именно пойдут средства.

Что известно об обстрелах Черниговщины

Только за минувшие сутки российские войска 10 раз обстреляли приграничные села Черниговщины и Сумщины. В частности, были прилеты в Семеновской общине, а в село Блешня Новгород-Северского района Черниговской области было 5 взрывов. Как сообщило Оперативное командование "Север" — вероятно обстреливали из миномета 120 калибра.

3 апреля российские войска в одиннадцати случаях нанесли удары из различного вида вооружения по приграничью Черниговской области. ОК "Север" зафиксировало 49 взрывов:

Новгород-Северская община: 8 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Гремяч.

Семеновская громада: 4 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Янжуловка.

Сновская громада: 37 взрывов (приходов, вероятно из минометов 120 мм и FPV-дронов) в направлении н.п. Елино и Клюсы.

За три месяца 2024 года с приграничья Черниговщины эвакуировались около 800 местных жителей. С начала полномасштабного вторжения свои дома на границе в Черниговской области покинули более трех тысяч человек, заявил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Напомним, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил строительство фортификационных сооружений в Черниговской области. Глава государства приехал в регион, чтобы проверить, как идет процесс укрепления.

30 марта пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что депутат Семеновского городского совета в Черниговской области 5 месяцев получал зарплату военнослужащего, однако не являлся на военную службу, хотя был мобилизованным. Его будут судить как уклониста.