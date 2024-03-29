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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Бригады ПВО на Черниговщине защищают небо с помощью пулеметов "Браунинг", — Sky News (фото)

Пулемет Browning
Фото: Sky News | Пулемет Browning американского производства на пикапах мобильных групп ПВО

В ходе обстрелов войска РФ атакуют энергетическую инфраструктуру. Мобильные группы ВСУ используют пикапы с установленными в кузовах пулеметами Browning американского производства.

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Украинские команды ПВО с установленным автоматическим оружием на пикапах пытаются защитить небо от российских обстрелов. Об этом сообщает Sky News.

Для этой цели мобильные подразделения ПВО в Черниговской области используют пулемет "Браунинг".

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Стоя в кузове пикапа, из установленного пулемета украинский солдат стреляет по целям высоко в небе
Мобильные группы ПВО Fullscreen
Мобильные группы ПВО

В ходе обстрелов войска РФ атакую энергетическую инфраструктуру. В двух областях Украины потребители остались без света после обстрелов 29 марта. Но ограничения по энергопотреблению могут расширить и на другие регионы.

Мобильные группы ПВО Fullscreen
Мобильные группы ПВО
Мобильные группы ПВО Fullscreen
Мобильные группы ПВО
Мобильные группы ПВО Fullscreen
Мобильные группы ПВО
Мобильные группы ПВО
Мобильные группы ПВО
Мобильные группы ПВО

По данным энергетиков, аварийные отключения установлены в Криворожском районе. Ко всему прочему, в Харьковской области обесточены порядка 200 тысяч потребителей.

Напомним, что, в свою очередь, Европа знает рецепт, как спасти Харьков, но боится обидеть Россию. Так считает военный аналитик Алексей Копытько. Свое видение он изложил в материале, опубликованном 29 марта. По его словам, нужна лишь политическая воля и понимание, что Харьков — тоже Европа.

Также сообщалось, что у российских подразделений уже есть система перехвата потокового видео дронов ВСУ. Об этом 29 марта сообщили в ISW со ссылкой на пост провоенного Telegram-канала. По словам аналитиков "Чебурашка" появился в попытке улучшить механизм противодействия FPV. Применять новую систему планируют для видеоперехвата, определения координат БПЛА и мгновенной активации ближайших РЭБ.