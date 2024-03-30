На Черниговщине будут судить депутата за уклонение от военной службы

После мобилизации депутат горсовета 5 месяцев не выполнял обязанности военнослужащего, но получал зарплату, ведь его начальник указывал в документах, что он несет службу. Оба предстанут перед судом.

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Депутат Семеновского городского совета в Черниговской области 5 месяцев получал зарплату военнослужащего, однако не являлся на военную службу, хотя был мобилизованным. Его будут судить как уклониста. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Депутат был мобилизован после начала российского вторжения, однако в течение 5 месяцев фактически не выполнял обязанности военной службы. Его непосредственный начальник не реагировал на отсутствие подчиненного военнослужащего и наоборот фиксировал в служебной документации, что тот якобы несет службу в пограничных нарядах", — говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что за это время депутат незаконно получил более 157 тысяч грн зарплаты военного и специальные надбавки, предусмотренные законодательством.

"Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей военной службы и мошенничестве (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", — отметили в ГБР.

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Уголовное производство в отношении начальника депутата, который его прикрывал, также завершено и направлено в суд. Ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, 29 марта начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднар рассказал, что в Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске из-за игнорирования повесток.

28 марта сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали двух мужчин, которые изобразили из себя продавцов подушек, чтобы убежать из Украины в Молдову.