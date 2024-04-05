15 тисяч снарядів на 15 тисяч мешканців: Зеленський про атаки РФ на Чернігівщину (відео)

Президент України повідомив, що уряд спрямує додаткові 1,2 млрд грн за економічними напрямами на Чернігівщині, а також подякував всім, хто залучений до будівництва фортифікаційних споруд у Чернігівській області.

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Росія масовими обстрілами намагається зруйнувати життя кожного українця, зокрема по прикордонних районах Чернігівщини, де проживає 15 тисяч осіб, російські окупанти лише за рік випустили 15 тисяч снарядів. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"У всіх прикордонних районах проблематика однакова. Постійні російські знущання – обстріли, терор. На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік", — сказав Зеленський.

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Бригади ППО на Чернігівщині захищають небо за допомогою кулеметів "Браунінг", — Sky News (фото)

Президент наголосив, що росіяни намагаються дістати та знищити буквально кожну людину.

Він також подякував всім, хто залучений до будівництва фортифікаційних споруд на Чернігівщині, а також тим, хто захищає та допомагає Україні у війні з РФ.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів України спрямує додаткові 1,2 млрд грн за економічними напрямами на Чернігівщині, проте не уточнив, на що саме підуть кошти.

Що відомо про обстріли Чернігівщини

Лише за минулу добу російські війська 10 разів обстріляли прикордонні села Чернігівщини та Сумщини. Зокрема, були прильоти у Семенівській громаді, а у село Блешня Новгород-Сіверського району Чернігівської області було 5 вибухів. Як повідомило Оперативне командування "Північ" — ймовірно обстрілювали з міномета 120 калібру.

3 квітня російські війська в одинадцяти випадках завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. ОК "Північ" зафіксувало 49 вибухів:

Новгород-Сіверська громада: 8 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Грем’яч.

Семенівська громада: 4 вибухи (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Янжулівка.

Сновська громада: 37 вибухів (приходів, ймовірно з мінометів 120 мм та FPV-дронів) в напрямку н.п. Єліне та Клюси.

За три місяці 2024 року з прикордоння Чернігівщини евакуювалися близько 800 місцевих жителів. З початку повномасштабного вторгнення свої домівки на прикордонні у Чернігівській області покинули понад три тисячі людей, заявив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Нагадаємо, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд у Чернігівській області. Глава держави приїхав у регіон, аби перевірити, як триває процес укріплення.

30 березня пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що депутат Семенівської міської ради в Чернігівській області 5 місяців отримував зарплату військовослужбовця, проте не з'являвся на військову службу, хоча був мобілізованим. Його судитимуть як ухилянта.