Захист півночі України: Зеленський показав оборонні рубежі на Чернігівщині (фото, відео)

Невибухові перешкоди, мінні загородження та розгалужена мережа опорних пунктів утворюють суцільну смугу на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю.

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У п'ятницю, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд у Чернігівській області. Глава держави приїхав у регіон, аби перевірити, як триває процес укріплення, повідомили в Офісі президента.

На опорному пункті Зеленський оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТР, протитанковий рів. Сам пункт обладнано невибуховими загородженнями, які призначені для стримування ворожої техніки.

Президент перевіряє зведення фортифікацій у Чернігівській області Фото: Офіс президента

Президенту доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони на Чернігівщині. Очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що в регіоні нарощується капітальна фортифікація.

За його словами, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю зведена суцільна смуга невибухових перешкод, а також мінні загородження та є розгалужена мережа опорних пунктів.

Нагадаємо, 30 березня у Київській ОВА заявили, що в області вже встановили близько 10 тисяч "зубів дракона". Фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів, а також інших видів укриттів.

25 березня голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Україна готується до оборони та будує фортифікаційні споруди в пришвидшеному темпі. Він попередив, що треба готуватися до спроби наступу російської армії на Сумщину.