"Зовсім недовго залишилось": владі відома дата ймовірного наступу ЗС РФ на Сумщину (відео)

Очільник Мукачівської райдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на місцях намагаються "встигнути" побудувати оборонні споруди. З його слів, потрібно готуватись до "найгіршого".

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Російські окупанти накопичують ресурси та вже найближчим часом можуть розпочати масивний наступ на одному з напрямів. Про це 25 березня в ефірі "Новини.LIVE" заявив голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай.

З його слів, треба готуватись до "найгіршого" — спроби наступу ЗС РФ на Сумщину. Якщо окупанти знайдуть там "слабкі місця" та побачать можливість розвивати свій успіх, то "безперечно туди підуть".

"На жаль, резерви росіян як в особовому складі, так і в техніці переважають наші можливості у багато-багато разів", — зазначив Гайдай.

Він наголосив, що нині вже не до сміху з того, що Росія розконсервовує стару радянську техніку. Військові розуміють, що танк — це танк, навіть якщо він застарілий.

"Зараз будуються захисні споруди. Якщо встигнуть їх побудувати на цьому напрямі, то росіяни все одно будуть проводити певні наступальні дії, але не такі масивні", — пояснив керівник адміністрації.

Він відмовився уточнювати, до коли саме необхідно "встигнути", але зазначив, що знає точну дату.

"Але це найближчим часом. Вже зовсім недовго залишилось", — повідомив Гайдай.

Чиновник розповів, що до цієї дати керівники місцевих адміністрацій мають прозвітувати про завершення робіт. На місцях присутні військові інженери, які коригують будівництво споруд.

Водночас Гайдай зазначив, що ворожі наступи фактично не зупиняються. ЗС РФ намагаються просуватись, і бойові дії тривають постійно.

"Вони накопичують зараз сили й засоби. Я не виключаю, що оцей теракт в "Крокусі" буде однією з мотивацій для посилення мобілізації в Росії. І далі набирають війська, щоб рухатись вперед", — додав він.

Коментар Сергія Гайдая (про загрозу наступу ЗС РФ на Сумську область — з 0:49)

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