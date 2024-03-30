10 тисяч "зубів дракона": на Київщині розбудовують фортифікаційні споруди, — ОВА

Окрім "зубів дракона" в області риють протитанкові рови та встановлюють інші невибухові загородження, аби мешканці столичного регіону почували себе в максимальній безпеці, заявили в Київській ОВА.

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У Київській області тривають роботи з облаштування фортифікаційних споруд для оборони регіону. Вже встановлено близько 10 тисяч так званих "зубів дракона". Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у Facebook у суботу, 30 березня.

За його словами, захист кордонів є однією з головних цілей політики безпеки.

"Розбудовуємо оборонні рубежі та облаштовуємо ефективну систему інженерних загороджень, щоб мешканці Київщини почували себе в максимальній безпеці. Будівництво ведеться відповідно до державних завдань. Всі роботи погоджуємо з військовими у відповідності до потреби та доцільності", — написав Кравченко.

Фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів, а також інших видів укриттів.

"Встановлюємо загороджувальні рубежі — "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження. Вже встановили майже 10 тис. бетонних пірамід, облаштували протитанковий рів. Роботи не припиняємо ні на день, всі необхідні матеріали та техніка є", — запевнив начальник Київської ОВА.

Кравченко наголосив, що будівництво фортифікацій перебуває під постійним прискіпливим контролем. Відбувається постійна комунікація з військовими, представниками всіх правоохоронних органів і підрядниками, які залучені до процесу зведення споруд.

7 березня очільник Запорізької ОВА Іван Федоров показав, як відбувається будівництво фортифікацій в області.

18 березня The Sunday Times написало, що Сили оборони України зводять протитанкові рови, лінії оборони і встановлюють "зуби дракона", щоб не пропустити російських окупантів далі в Україну.

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