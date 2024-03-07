"Зуби дракона": Федоров показав будівництво фортифікацій у Запорізькій області (фото, відео)

Військові та цивільні підрядники працюють цілодобово над встановленням "зубів дракона", бетонних укриттів, траншей і вогневих позицій.

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Голова Запорізької ОВА Іван Федоров показав, як відбувається будівництво фортифікацій в області. У Telegram він опублікував відповідне відео.

Посадовець розповів, що військові та цивільні підрядники працюють цілодобово. Він наголосив, що все це відбувається заради безпеки захисників на фронті й мешканців у тилу.

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"Разом боронимо", — ідеться в його дописі.

У Міністерстві оборони України підтвердили інформацію про те, що на Запорізькому напрямку проводиться будівництво оборонних фортифікацій. Серед іншого створюють так звані "зуби дракона", бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції.

У Запорізькій області, як ідеться у звіті Генштабу ЗСУ від 7 березня, тривають бої. На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 марних атак у районах західніше від населених пунктів Роботине та Вербове Запорізької області.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що відповідні споруди будують по всій країні. Опорні пункти створюють і на території Сумської області.

Будівництво фортифікацій у Запорізькій області й відсутність коштів

Кабмін, як стало відомо 12 лютого, не виділив гроші на споруди для оборони Запорізької області. Відомо, що планувалося закупити 45 тисяч "зубів дракона" на загальну суму 88,5 млн гривень. Згідно з документацією, весь товар мали поставити до середини березня.

Проте замовник оголосив про зняття тендера через відсутність фінансування з державного бюджету. Також відсутній розпорядчий документ українського уряду щодо розподілу коштів із держбюджету Запорізької області на ці цілі.

Нагадаємо, у грудні 2023 року українські військові показали, як готуються до спротиву та разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживають заходів щодо підсилення оборони. На найризикованіших напрямках Чернігівської області українські військові укріплюють рубежі й позиції першої та другої смуги оборони.