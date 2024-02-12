Кабмін не виділив гроші на "зуби дракона" для оборони Запорізької області (фото)

Відомо, що планувалося закупити 45 тисяч "зубів дракона" на загальну суму 88,5 млн гривень. Згідно з документацією, весь товар мали поставити до середини березня.

Related video

Адміністрація Запорізької області ухвалила рішення скасувати проведення відкритих торгів на закупівлю товарів оборонного призначення в межах управління капітального будівництва через відсутність фінансування. Про це повідомляє система ProZorro.

На початку січня 2024 року замовник оголосив тендер на приблизну суму 88,5 мільйона гривень. Планувалася закупівля 45 тисяч штук загороджувальних бетонних пірамід. Згідно з графіком, увесь товар мав бути доставлений до середини березня.

Тендер скасовано

15 січня місцева влада організувала аукціон, на який з'явилися троє учасників. Запорізьке підприємство "Алд Інжиніринг і Будівництво" запропонувало найкращу ціну — 70,2 мільйона гривень. Проте замовник оголосив про зняття тендера через відсутність фінансування з державного бюджету.

У службовій записці директора департаменту фінансів Запорізької ОДА Сергія Медведя йдеться: відповідно до постанови Кабміну від 29 грудня 2023 року №1415 "Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні", обласні військові адміністрації є замовниками закупівлі робіт і послуг оборонного призначення.

Службова записка директора департаменту фінансів Запорізької ОДА Сергія Медведя

Водночас, за словами чиновника, кошти не були перераховані на рахунки Запорізької обласної військової адміністрації з державного бюджету.

Також відсутній розпорядчий документ Кабміну щодо розподілу коштів із держбюджету Запорізької області на ці цілі.

Також управління капітального будівництва Запорізької ОДА скасувало інший тендер із закупівлі обладнання для зведення взводно-опорного пункту очікуваною вартістю 117 млн грн. Цього разу причина — відсутність заявок від потенційних учасників.

Нагадаємо, що в січні стали відомі деталі тендера на встановлення скляних павільйонів як зупинок громадського транспорту. На виготовлення та встановлення планують витратити близько 8 млн грн.

19 грудня 2023 року стало відомо про тендер від Міноборони України. В оголошенні вказували, що планують придбати 1 тис. пікапів для ЗСУ на загальну суму майже 2 млрд грн.