Кабмин не выделил деньги на "зубы дракона" для обороны Запорожской области (фото)

Известно, что планировалось закупить 45 тысяч "зубов дракона" на общую сумму в 88,5 млн гривен. Согласно документации, весь товар должны были поставить к средине марта.

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Администрация Запорожской области приняла решение отменить проведение открытых торгов на закупку товаров оборонного назначения в рамках управления капитального строительства из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает система ProZorro.

В начале января 2024 года заказчик объявил тендер на приблизительную сумму 88,5 миллионов гривен. Планировалась закупка 45 тысяч штук заградительных бетонных пирамид. Согласно графику, весь товар должен был быть доставлен к середине марта.

Тендер отменен

15 января местные власти организовали аукцион, на который явились три участника. Запорожское предприятие "Алд Инжиниринг и Строительство" предложило наилучшую цену — 70,2 миллиона гривен. Тем не менее, заказчик объявил о снятии тендера из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета.

В служебной записке директора департамента финансов Запорожской ОГА Сергея Медведя говорится: в соответствии с постановлением Кабмина от 29 декабря 2023 года №1415 "Некоторые вопросы повышения обороноспособности государства на период военного положения в Украине", областные военные администрации являются заказчиками закупки работ и услуг оборонного назначения.

Служебная записка директора департамента финансов Запорожской ОГА Сергея Медведя

Тем временем, по словам чиновника, средства не были перечислены на счета Запорожской областной военной администрации из государственного бюджета.

Также отсутствует распорядительный документ Кабмина по распределению средств из госбюджета Запорожской области на эти цели.

Кроме того, управление капитального строительства Запорожской ОГА отменило другой тендер по закупке оборудования для возведения взводно-опорного пункта ожидаемой стоимостью 117 млн грн. В этот раз причина – отсутствие заявок от потенциальных участников.

Напомним, что в январе стали известны детали тендера на установку стеклянных павильонов в качестве остановок общественного транспорта. На изготовление и установку планируют потратить около 8 млн грн.

19 декабря 2023 года стало известно о тендере от Минобороны Украины. В объявлении указывали, что планируют приобрести 1 тыс. пикапов для ВСУна общую сумму почти 2 млрд грн.