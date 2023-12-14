Встановлюють "зуби дракона": на Чернігівщині формують дві смуги оборони, — Наєв (відео)

Командувач Сил оборони зазначив, українські військові готуються до спротиву і разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживають заходів щодо підсилення оборони.

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На найбільш ризикових напрямках Чернігівської області українські військові укріплюють рубежі й позиції першої і другої смуги оборони. Про це повідомляє командувач Сил оборони України Сергій Наєв.

"Сьогодні на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої і другої смуги оборони", — наголосив він.

За словами Наєва, українські сили готуються до спротиву і разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживають заходів щодо підсилення оборони. Також він додав, якщо ж загроза зростатиме, то на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили.

"Ми будемо готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації", — заявив командувач.

Крім того, Наєв опублікував відеозапис, на якому видно, як екскаватор копає траншею, а люди з допомогою техніки встановлюють протитанкові бетонні конструкції, відомі як "зуби дракона".

Генерал-лейтенант зазначив, що роботи виконує цивільна організація під наглядом військових інженерів.

Нагадаємо, 30 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна будуватиме оборонні споруди від Донбасу до західних регіонів України.

5 жовтня у партизанському русі "Атеш" повідомили, що кримські підпільники проникли в оборонні траншеї ЗС РФ в районі тимчасово окупованій Феодосії. За їхньою інформацією, окупанти активно проводять роботи з копання окопів та розміщення так званих "зубів дракона".