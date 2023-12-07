Знищують артилерією: Сили оборони розповіли про боротьбу з російськими ДРГ на Півночі (відео)

За словами полковника Юрія Повха, найбільше провокацій відбувається саме на територіях Чернігівської та Сумської областей. Крім того, на кордоні з Білоруссю російські окупанти продовжують зберігати військову присутність.

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У північних регіонах України продовжують діяти російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). За останні місяці спроб проникнення з боку РФ було від 8 до 10. Про це розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Північного напрямку полковник Юрій Повх в ефірі телемарафону.

За його словами, українські захисники борються з російськими ДРГ. Їх виявляють, а потім знищують артилерійським вогнем.

"За таких спроб наші спостережні пости виявляють цю активність ворога, спрямовують дії артилерії і таким чином припиняються спроби ДРГ проникнути на територію України", — сказав Повх.

Він зазначив, що найбільше провокацій відбувається саме на територіях Чернігівської та Сумської областей. Крім того, на кордоні з Білоруссю російські окупанти продовжують зберігати свою військову присутність, однак ворожих ДРГ на Волинському напрямку не фіксується.

Юрій Повх про боротьбу з російськими ДРГ

Раніше голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів, що в Сумській і Чернігівській областях російські війська посилили атаки диверсійно-розвідувальних груп.

"Ворог заходить на нашу територію, робить такі вилазки постійно і по всій протяжності кордону, а у нас протяжність кордону з РФ — понад 560 км. ДРГ росіян знищують людей, інфраструктуру, ведуть боротьбу із ЗСУ", — розповів він.