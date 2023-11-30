Україна будуватиме оборонні споруди по всій території, — Зеленський (відео)

Оборонні укріплення посилять майже в усіх областях, а також по всьому кордону з РФ та Білоруссю. Впершу чергу захисні лінії збудують у прифронтових районах.

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Україна будуватиме оборонні споруди від Донбасу до Західної України. Про це в своєму вечірньому зверненні 30 листопада сказав президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що зустрівся з представниками обласних рад та з військовими і провів наради щодо посилення фортифікаційних споруд на всіх основних напрямках – насамперед, на Мар'їнському і Авдіївському, а також на Куп'янському та на лінії Куп'янськ – Лиман, у Херсонській та у Запорізькі областях, а також вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, Київська, Рівненська області і Волинь.

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"Будемо працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній. Окрема увага приділятиметься будівництву укриттів в школах, щоб діти могли навчатися хоча б у змішаному режимі і офлайн", — сказав Зеленський.

Також президент повідомив, що захисні споруди будуватимуть по всьому кордону з РФ та Білоруссю.

"Окремо поспілкувалися щодо залучення ресурсів, фінансування будівництва фортифікацій і форматів співпраці з приватним бізнесом. Належне облаштування оборонних рубежів має стати пріоритетним питанням, зокрема у фронтових областях", — зазначив президент.

Нагадаємо, що Зеленський побував на командному пункті ЗСУ під Куп'янськом. Очільник держави ознайомився з ситуацією під Куп'янськом від командувача Сирського.

Раніше повідомлялося, що Зеленський висловився про членство в НАТО і новий напад РФ. За словами президента, зараз у пріоритеті стоїть безпека країни.