Російські війська планували взяти Київ за 3-4 дні. Для цього вони планували захопити аеропорт "Гостомель" і повалити центральну владу. Однак низка помилок і недооцінка ЗСУ призвела до того, що план провалився, а плану "Б" не було, тож окупант відійшов від столиці, так і не увійшовши до неї. Американські військові експерти розповіли про ключову поразку РФ під Києвом.

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Битва за аеропорт "Гостомель" стала першим великим боєм російсько-української війни та її вирішальною подією. Ця битва почалася вранці 24 лютого 2022 року та тривала менше ніж 36 годин.

У перші години російсько-української війни російські війська намагалися захопити ключовий аеродром за 20 км від центру столиці. За ними на транспортних літаках мали піти додаткові повітряно-десантні батальйони. Вони мали швидко розвернутися, взяти під контроль Київ, повалити уряд або змусити його тікати. У підсумку Росія отримала контроль над аеропортом, але не змогла висадити десант на літаках. Призовники Національної гвардії України за підтримки артилерійських підрозділів змогли затримати елітні російські повітряно-десантні війська на достатній час, щоб не дозволити російським військовим використовувати летовище як повітряний міст для швидкого захоплення столиці України.

Фокус переклав статтю Ліама Коллінза, Майкла Кофмана та Джона Спенсера про ключову поразку РФ під Києвом.

Головною метою Росії було захоплення Києва протягом 3-4 днів. Володимир Путін вважав, що якщо російські військові зможуть досить швидко досягти столиці, то президент Володимир Зеленський і його уряд капітулюють, населення буде приборкане, а проросійський режим установлено до того, як буде мобілізовано ефективний опір або міжнародне співтовариство встигне відреагувати. Безсумнівно, саме тому деякі високопоставлені американські чиновники напередодні війни вважали, що Київ може впасти протягом 72 годин.

Росія спробувала здійснити переворот в українському керівництві, центральним елементом якого стала операція "Гостомель"

Російське керівництво планувало "обезголовлювальний" наступ, який робив ставку на швидкість дій, але водночас був пов'язаний зі значним ризиком для задіяних сил. Замість операції об'єднаних сил, основною метою якої було знищення українських збройних сил, Росія спробувала здійснити переворот в українському керівництві, центральним елементом якого стала операція "Гостомель". Одночасно передбачалося здійснити великі вторгнення маневрених сил за іншими напрямками, щоб викликати параліч в українських збройних силах. Операція задумувалася як противага широкій диверсійній та інфільтраційній діяльності. У російському керівництві розраховували, що значну частину українського опору можна вивести з ладу ізсередини. Москва припускала, що їй не доведеться воювати з більшою частиною українських збройних сил звичайним способом, а після взяття столиці частина збройних сил буде виведена з ладу або запросто ізольована.

Ця стратегія з високим ризиком і високими ставками була цілком типовою з огляду на кількість подібних операцій у російській і радянській історії, включно з операцією "Дунай" 1968 року, "Шторм-333" 1979 року, захопленням аеропорту Пріштіни 1999 року та перекиданням повітряного десанту в аеропорт Сімферополя під час захоплення Криму 2014 року. Загалом вона повторювала попередні стереотипні операції зі зміни режиму. Ризикований підхід до захоплення столиці також нагадував невдалу спробу взяти Грозний 1994 року, коли під час першої чеченської війни багатосторонній штурм у центрі міста закінчився невдачею. В російських операціях часто як початковий крок використовували захоплення великої авіабази з подальшим швидким нарощуванням повітряно-десантних сил, які потім намагалися закріпити політичне керівництво та створити умови для проведення масштабнішої операції сухопутних військ.

Перед вторгненням російська розвідка перекинула шпигунів до Києва та його передмість, включно з Ірпенем і Бучею. Ми всі троє проводили польові дослідження в Україні та з інтерв'ю дізналися, що перед вторгненням була проведена масштабна робота з інфільтрації та підтримки, метою якої мало стати забезпечення швидкого доступу російських повітряно-десантних військ і сил спеціального призначення до столиці. Ці проросійські диверсанти позначали зони висадки, намагалися гарантувати безпеку інфраструктури та виконували інші допоміжні завдання. Російська військова стратегія виходила з того, що спецслужби в Україні створили всі умови для блискавичного нападу, який паралізував би українське керівництво.

Однак цього не сталося. Російська розвідка сильно переоцінила свої можливості, оскільки українська розвідка та поліція змогли нейтралізувати важливі елементи російської мережі під час підготовки до операції. Зокрема, російські підрозділи, які здійснювали вторгнення, вочевидь, були погано обізнані про плани та контури операції. Багато хто був здивований тим, що їхнє первісне розгортання на кордоні "для навчань" перейшло в складну схему широкомасштабного вторгнення, яка передбачає жорсткі часові межі та численні напрямки атаки. Українські військові припускали, що російська атака буде зосереджена на Донбасі, а не на масштабному вторгненні на територію всієї країни, і розташували свої сили відповідно. У результаті обидві сторони виявилися певною мірою здивовані тим, з чим їм довелося зіткнутися в день початку війни.

Російська розвідка сильно переоцінила свої можливості, оскільки українська розвідка та поліція змогли нейтралізувати важливі елементи російської мережі під час підготовки до операції Фото: Скриншот

Битва

Оперативний план Росії передбачав стрімкий повітряний десант на аеропорт "Гостомель", одночасний наступ механізованих військ на Київ із Білорусі із західного боку Дніпра і з Росії зі східного боку річки.

Військовий аеродром і база в Гостомелі, також відомий як аеропорт Антонова, розташований поблизу міста Гостомель Київської області, приблизно за 20 км на північний захід від центру Києва, з довоєнною чисельністю населення близько 17 500 осіб. Військова авіабаза складалася зі злітно-посадкової смуги завдовжки 3500 м, здатної приймати найбільші транспортні літаки, кількох десятків одноповерхових і багатоповерхових будівель, деякі з яких сягали шести поверхів, і двох великих ангарів. На південний схід від злітно-посадкової смуги розташовувалася база 4-ї бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Ми вважаємо, що російські військові обрали Гостомель через його велику злітно-посадкову смугу, розташування вздовж маршруту наступу механізованих військ, наявність зручної для оборони місцевості навколо аеродрому й, імовірно, слабкіший захист порівняно з іншими прилеглими аеродромами, що дало би змогу невеликій ударній групі захопити й утримувати аеродром досить довго для прибуття підкріплення по повітрю або землі.

На озброєнні перебували транспортні вертольоти Мі-8, призначені для перевезення військовослужбовців ПДВ, ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" і кілька старих ударних вертольотів Мі-24

До складу російського десанту входило близько 34 гелікоптерів і від 200 до 300 російських військовослужбовців-десантників із 31-ї гвардійської десантно-штурмової бригади й 45-ї окремої гвардійської бригади спецпризначенців. Обидва підрозділи входили до складу Повітряно-десантних військ Росії (ПДВ). На озброєнні перебували транспортні вертольоти Мі-8, призначені для перевезення військовослужбовців ПДВ, ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" і кілька старих ударних вертольотів Мі-24. Десант висадився з аеропорту ВД "Великий Боков" у Білорусі, приблизно за 170 км на північ від Гостомеля. Завдання полягало в захопленні аеропорту й створенні повітряного мосту для підтримки штурму столиці.

Ми вважаємо, що російські військові розраховували на мінімальний опір у Гостомелі, оскільки для оборони столиці залишалася лише невелика кількість українських військ. 72-га механізована бригада, якій було доручено оборону Києва, усе ще перебувала в дорозі зі свого гарнізону на південь від міста. Хоча багато українських частин почали рух ще напередодні, до моменту прибуття аеромобільного ударного угруповання в Гостомель вони ще не встигли зайняти заплановані оборонні позиції.

Отже, на ранок атаки для оборони аеропорту залишалося близько 200 військовослужбовців 4-ї бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Бригада швидкого реагування — це новий підрозділ, організований за стандартами НАТО, що об'єднує легку піхоту, танки, артилерію та розвідувальні безпілотники. Україна очікувала, що основні зусилля Росії будуть сконцентровані на Донбасі, тому більшу частину бригади було перекинуто на південний схід. Решта 200 осіб, які залишилися для охорони аеродрому, — це здебільшого новобранці та військовослужбовці тилового ешелону, а не бойові солдати. Оскільки піхоту, танки, артилерію та безпілотники було виведено на схід, для захисту аеродрому залишалася стрілецька зброя, старі переносні зенітно-ракетні комплекси "Ігла" та щонайменше одна буксирувана зенітна установка ЗУ-23-2 калібру 23×152 мм. Зокрема, аеродром підтримувався з повітря двома українськими бомбардувальниками Су-24М і двома винищувачами Міг-29. Жменька офіцерів, що залишилася, більше нагадувала тилових адміністраторів, ніж бійців. Проте на цю невелику групу лягла величезна відповідальність за оборону аеродрому.

Україна мала найбільшу в Європі мережу наземної ППО з радіолокаційним наведенням, що дісталася їй у спадок від Радянського Союзу. Вона складалася з трьох бригад і двох полків систем С-300ПС/ПТ, бригади С-300В1, двох бригад "Бук-М1", кількох модернізованих систем С-12, а також комплексу систем ППО малої дальності "Оса" та модернізованих "Тор". Мережа ППО в поєднанні з майстерністю операторів була, мабуть, найпотужнішою з усіх, із якими доводилося стикатися ВПС Росії за останні десятиліття. За придушення та нейтралізацію цієї мережі відповідали Повітряно-космічні сили Росії, але, на думку аналітиків, повітряно-космічні сили були загалом слабкі в питаннях динамічного цілевказівки системам ППО противника та своєчасної оцінки їхнього бойового збитку. Тому вони використовували статичний план ураження, завдаючи ударів по заздалегідь визначених цілях у заздалегідь встановлений час. Так багато російських ракетних ударів уранці в день нападу було завдано по стаціонарних об'єктах і заздалегідь визначених цілях, пропустивши багато українських систем ППО, які почали рух напередодні. Ми вважаємо, що через це початковий наступ російських військ виявився набагато менш успішним, ніж очікували військові.

Росіяни почали атаку 24 лютого з нанесення передштурмових ударів по місту, авіабазі та коридору проникнення. Близько 6-7 години ранку дві крилаті ракети 3М14 "Калібр" завдали удару по аеропорту "Гостомель", але він виявився неефективним. Одна з них не влучила в казарми, а розвернула прилегле поле, друга прилетіла в житловий будинок. Російським повітряно-космічним силам вдалося придушити лише частину українських засобів ППО. Інші атаки націлилися на українське командування й управління, залишивши українським ВПС можливість оскаржувати перевагу в повітрі.

Російські Повітряно-космічні сили створили коридор для повітряної атаки, успішно поставивши перешкоди на деякі українські радари та пошкодивши або придушивши два великі об'єкти ППО, що забезпечують прикриття річки Дніпро на північ від міста. В умовах ослаблення української ППО російські вертольоти перетнули білоруський кордон і увійшли в повітряний простір України приблизно о 9:30 ранку. Вони летіли вздовж Дніпра на малій висоті, щоб уникнути дії українських радарів, які могли залишатися в робочому стані. Вони залишалися непоміченими доти, доки не наблизилися до греблі Київської ГЕС на північ від Києва близько 10:30 ранку. Після того, як їх помітили, українські зенітні розрахунки збили два провідні вертольоти в районі греблі. Пошкоджений Ка-52 здійснив аварійну посадку біля берега річки, а уражений Мі-24 впав у річку. Вертольоти супроводу випустили теплові пастки й уникли подальших втрат.

Близько 11-ї години ранку ударна група наблизилася до аеропорту "Гостомель". У міру наближення ударні вертольоти розвернулися на північ — для ураження цілей на аеродромі, а транспортні гелікоптери — на південь, плануючи висадити десант і забезпечити охорону казарм і об'єктів аеродрому. Український командир, 36-річний лейтенант Андрій Куліш, не знав про наближення гелікоптерів, поки не почув шум лопатей їхніх гвинтів. Через кілька хвилин звук роторів був заглушений ракетним і кулеметним вогнем бойових вертольотів.

Але опір виявився жорсткішим, ніж очікували росіяни. Куліш направив свої невеликі сили на захист аеродрому ще вранці. Приблизно 20 бійців української Національної гвардії захищали РЛС на північному краю аеродрому за допомогою зенітних установок ЗУ-23-2, а решта, включно з кількома загонами підкріплення Національної гвардії, яких відправили на захист аеродрому раніше вранці, обороняли аеродром із бойових позицій на півдні аеродрому. Українські військові також перекинули на аеродром великі вантажівки й іншу техніку, щоб зробити його непридатним для зльоту й посадки літаків.

Призовники Національної гвардії не відразу дали про себе знати. Коли один із вертольотів КА-52 здійснював обстріл, один із солдатів спробував уразити його зі свого зенітно-ракетного комплексу 9к38 "Ігла" з інфрачервоним наведенням, але російський гелікоптер був занадто близько. Коли вертоліт пролетів повз, він знову взяв його на приціл і вистрілив. Унаслідок прямого влучання вертоліт упав на злітно-посадкову смугу, випадково створивши собою ще одну перешкоду для посадки транспортних літаків. Успішне бойове зіткнення викликало піднесення бойового духу серед українських бійців. Призовники тилових ешелонів почали вірити в те, що вони справді можуть успішно битися з росіянами. Це був перший, але не останній вертоліт, який збили ці солдати. Протягом наступних двох годин бійці Національної гвардії, використовуючи ПЗРК, зенітні установки та стрілецьку зброю, збили ще два КА-52 й один Мі-8.

Попри опір, росіяни врешті-решт перекинули на летовище близько 300 солдатів ПДВ двома хвилями по 10 вертольотів у кожній. Висадившись на землю, солдати, озброєні лише стрілецькою зброєю, кулеметами та переносними протитанковими рушницями, висунулися для захоплення аеродрому та прилеглих до нього споруд. Попри те, що ці конкретні підрозділи ПДВ регулярно проходили тренування з десантування із вертольотів, немає жодних свідчень того, що російські підрозділи знали про план заздалегідь або мали час на його відпрацювання. Рівнинний аеродром до того ж не давав можливості сховатися російським солдатам, чисельність яких була надто малою порівняно із силами, необхідними для контролю авіабази такого розміру.

Бійці української Національної гвардії, які відчували нестачу боєприпасів, закріпилися в районі пункту розквартирування безпосередньо перед введенням російських військ і готувалися до відходу, вичерпавши свій основний боєзапас. Із якихось причин призовники Національної гвардії не змогли взяти із собою боєприпаси, необхідні для тривалого бою.

Проте солдати Національної гвардії України провели цілеспрямований відхід по відносно вузькій вулиці авіабази та змогли піти, практично не постраждавши. Українці стверджують, що під час бою не було жодного загиблого або важкопораненого. Той факт, що вони змогли так легко піти, підтверджує це твердження, оскільки їм не довелося сповільнюватися для евакуації поранених. А ось 20 солдатам строкової служби, які охороняли радар на північній околиці бази, пощастило менше. Оточені лише полями, що не мають жодних прихованих шляхів відходу, вони стали одними з перших військовополонених.

Близько 13:00, через майже дві години після початку бою, росіяни остаточно закріпилися на аеродромі, але становище їхнє залишалося нестійким. Вертольоти повернулися в Білорусь, і солдатам ПДВ, які не мали танків і артилерії, довелося обороняти авіабазу за обмеженої підтримки з повітря, можливо, у складі двох штурмовиків Су-25, до прибуття підкріплення. Водночас українські війська проводили мобілізацію та мали вирішальну перевагу в боях навколо столиці.

Перше російське підкріплення мало прибути по повітрю. Ці сили складалися з приблизно тисячі солдатів, які були перекинуті з авіабази в Пскові (Росія), розташованої приблизно за дві години польоту від Гостомеля. На початку дня це угруповання було завантажене на 18 транспортних літаків Іл-76 і, як виявилося, вже прямувало до Гостомеля, але коли стало зрозуміло, що росіяни не змогли швидко захопити й узяти під охорону летовище, політ було перервано. Це був переломний момент у битві, що починалася, але причина, через яку російський десант відмовився від свого плану посилення, незрозуміла. Можливо, це сталося через обстріл аеродрому українською артилерією, внаслідок чого він став непридатним для використання, або через загальну нездатність російських ПДВ контролювати аеродром. Як варіант російські військові могли побоюватися втрати Іл-76 через українську ППО після того, як під час штурму було втрачено 6-7 вертольотів.

Другою групою російських підкріплень стали механізовані та бронетанкові війська, які наступали на Київ із Білорусі по західному берегу Дніпра. Після того, як перші російські механізовані війська перетнули кордон України о 4-й годині ранку 24 лютого, їм залишалося проїхати лише близько 130 км по шосе, щоб досягти Києва. За російським планом, імовірно, передбачалося, що або транспортні літаки, або механізовані війська досягнуть аеропорту до пізнього вечора, але ні того, ні іншого не сталося. Механізовані війська, які наступали, зіткнулися з труднощами, ведучи бої у вузькому коридорі через Чорнобиль та Іванків, а це означало, що впродовж першої ночі російські ПДВ діятимуть самостійно.

Контратака

Українські військові розуміли стратегічну важливість Гостомеля. Якби російським військам вдалося утримати аеродром і встановити повітряний міст, то столиця опинилася б під серйозною загрозою. Тому українське військове керівництво негайно віддало наказ про контратаку з метою захоплення аеродрому силами 80-ї штурмової, 95-ї штурмової, 72-ї механізованої бригад і 3-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (ССО). Для підтримки контрнаступу та захисту Києва, як і по всій країні в перші години та дні вторгнення, за зброю взялися добровольці — ветерани й інші громадяни України. Десантні сили наступали з Житомира з використанням гелікоптерів, а механізовані війська — суходолом із військової бази в Білій Церкві, розташованої приблизно за 97 км на південь від Гостомеля.

Близько 15:30 президент Володимир Зеленський оголосив: "Противник [десант] у [Гостомелі] блокований, війська отримали наказ на його знищення". Однак наступ почався тільки ближче до заходу сонця (близько 17:30). Близько 16:00 репортер CNN Метью Ченс був здивований тим, що російські військовослужбовці ПДВ встановили блокувальні позиції по периметру аеродрому. Незадовго до заходу сонця почалася українська контратака, під час якої артилерія та бомбардувальники Су-24 завдали ударів, спрямованих на ослаблення російської оборони. Під час штурму деякі українські військовослужбовці зазначали, що російським бійцям ПДВ не вдалося зайняти хороші оборонні позиції та їх досить легко витіснити. За словами одного з українських солдатів, бій із мінімально захищеними російськими військами на летовищі був схожий на "відеогру — просто стріляємо і вибиваємо їх із наших позицій за межами аеродрому".

Бої за Гостомель: відео бійця ССО

До вечора українські солдати заявили, що, знищивши безліч десантників, вони повернулися на аеродром, а ті, що залишилися, відступили в ліс на захід від аеродрому. О 9 годині вечора 4-та бригада швидкого реагування опублікувала на своїй сторінці у Facebook фотографію, на якій солдати святкують перемогу, але і їхнє перебування на аеродромі було недовгим. Українці знали, що з півночі до них наближаються російські механізовані війська та що в них не вистачає бойової потужності для утримання аеродрому, тому вони відступили. Але під час відходу українці артилерійськими й авіаційними бомбардуваннями зруйнували злітно-посадкову смугу, зробивши її непридатною для використання як повітряного мосту для вторгнення російських військ.

Наступного ранку, 25 лютого, російські сухопутні війська досягли аеропорту й знову взяли його під свій контроль. Угруповання військ Східного військового округу мало прикрити російську повітряно-десантну операцію, оточити місто із заходу й не допустити підкріплення. Українські офіційні особи спочатку спростовували заяви про те, що Росія контролює аеропорт, але до кінця дня українські офіційні особи визнали це, а міністр оборони заявив, що летовище надто пошкоджене, щоб його можна було використовувати.

Наслідки й отримані уроки

Битва під Гостомелем стала, мабуть, найкритичнішою битвою російсько-української війни на сьогодні. Хоча українські військові не змогли утримати контроль над аеродромом, призовники Національної гвардії затримали штурм на достатній час, щоб Росія не змогла відразу ж використовувати аеропорт Гостомеля як повітряний міст. Українські війська, які перебували на північ від міста, також затримали наступ механізованих батальйонів, що наступали з Білорусі на південь, що дало змогу українським військам провести контратаку та навмисно зруйнувати злітно-посадкову смугу Гостомеля до такої міри, що вона стала непридатною для використання.

Невдача під Гостомелем була посилена повільним просуванням російських військ із Білорусі, що змусило їх спробувати захопити столицю без елемента раптовості, з багатоденним відставанням від графіка. Однак, судячи з того, як розвивалися події протягом наступного місяця — через серію, здавалося б, безсистемних і нескоординованих атак в Ірпені, Бучі, Мощуні й інших київських передмістях, — можна припустити, що російське керівництво не розробило серйозного альтернативного плану. В перший тиждень війни Україна не володіла серйозними оборонними силами на західному напрямку від міста, але російські військові не змогли скористатися цим, дотримуючись початкового плану наступу з Гостомеля в центр міста. Не вдалося також завершити оточення міста, що дозволило українським військам зміцнити оборону столиці.

У перший тиждень війни Україна не володіла серйозними оборонними силами на західному напрямку від міста, але російські військові не змогли скористатися цим, дотримуючись початкового плану наступу з Гостомеля в центр міста Фото: Скриншот

Після невдачі зі створенням повітряного мосту й спробою швидкої перемоги російські військові були змушені битися з українськими військами, які закріпилися в міській забудові навколо Києва. Російські частини, які віддавали перевагу маневреній війні з механізованими з'єднаннями, не мали достатньої підготовки та не змогли належно підготуватися до ведення бойових дій в умовах щільної міської забудови. Повітряно-десантні частини, які не мали навичок для ефективної роботи в міських умовах, на практиці були не елітнішими, ніж звичайна російська піхота. Крім проблем у місті, російські військові зіткнулися з труднощами на шляхах постачання. Українські війська підірвали наземні комунікації, що йшли з Білорусі, підірвавши мости, затопивши заплаву річки на північний захід від міста й влаштувавши засідки. Проблему із забезпеченням російських військ спричинив не загальний провал у матеріально-технічному постачанні, а ефективні дії українських військ зі стримування просування російських військ із Білорусі, включно зі знищенням мостів і затопленням заплав.

Протягом наступного місяця українська армія неухильно скорочувала чисельність російських військ, у підсумку знищивши найпідготовленіші підрозділи ПДВ і спецназу Росії. 25 березня російські військові оголосили про виведення військ з-під Києва (так і не увійшовши в його межі), а до 1 квітня російські війська вийшли з Гостомеля, відмовившись від своєї мети — захопити столицю та швидко виграти війну. До 6 квітня російські війська були повністю виведені з Київської області. Відсутність навченої піхоти і втрати, понесені в перші тижні війни, матимуть довгостроковий вплив на російську кампанію 2022 року, призвівши до структурного дефіциту в живій силі, особливо в силах, здатних вести бойові дії в міській місцевості.

До 1 квітня російські війська вийшли з Гостомеля Фото: ДСНС

Із цієї битви можна винести багато уроків. Він показав, що для проведення операцій із нанесення глибоких ударів необхідно мати достатню вогневу підтримку — артилерію та/або авіацію. Не маючи цього життєво важливого активу, російські війська виявилися вразливими перед вогнем української артилерії з боку столиці, оскільки артилерія не була включена до складу повітряного десанту. В результаті ПДВ не змогли досить швидко захопити й закріпити аеродром, щоб підтримати штурм столиці.

Бій також продемонстрував важливість досягнення й утримання переваги в повітрі на початковому етапі. Російські Повітряно-космічні сили (ПКС) на перших порах домоглися певних успіхів у постановці перешкод радарам і придушенні стаціонарних об'єктів, однак після розгортання мобільних систем ППО вони виявилися неефективними. У перші дні війни вони змусили українські системи ППО переміститися, щоб уціліти, але за кілька днів наземні системи ППО України знову запрацювали та почали закривати небо від російської авіації. Коли початковий план вторгнення провалився, російські ПКС залишилися без можливостей, досвіду й плану боротьби з українською ППО. Попри те, що в короткостроковій перспективі російські ПКС домоглися успіху в боротьбі з українською ППО, вони не ставили основним завданням навчання знищення наземних засобів ППО, оскільки військові НАТО робили ставку на досягнення переваги в повітрі та відмовилися від наземної ППО в структурі своїх сил. Не зумівши завдати удару-нокауту по ППО України, російські війська не змогли домогтися переваги в повітрі, на яку вони, ймовірно, розраховували протягом усієї війни.

Ця ключова битва також ілюструє верховенство політичних передумов під час формування концепції операцій і військової стратегії — у цьому випадку вона призвела до згубних результатів. Російські війська здійснили ризиковану операцію, яка могла закінчитися невдачею. Якби вони вторглися в Україну як операція об'єднаних сил, передбачаючи тривалу кампанію із застосуванням звичайних озброєнь, результат був би в кращому разі невизначеним. Однак, попри те, що багато російських припущень, закладених у план вторгнення, виявилися докорінно хибними, початковий штурм не був приречений на провал. Наполеглива оборона та контратака українських військ під Гостомелем зіграли вирішальну роль у присіченні спроб російських військ провести обезголовлюапльний наступ. Якби операція під Гостомелем пройшла інакше і російські війська увійшли до столиці в ті ранні години, це могло б справити ефект доміно на хід усього вторгнення.

Наведені вище подробиці являють собою першу, чорнову спробу відтворити послідовність подій. Але вони показують, наскільки мінлива історія та наскільки важливими є події, що відбуваються в ній. Дії окремих командирів, солдатів і цивільних глибоко вплинули на перебіг вирішального бою, що визначив хід війни.

Про авторів

Ліам Коллінз — виконавчий директор Політичного форуму Медісона та науковий співробітник Фонду "Нова Америка". Він був директором-засновником Інституту сучасної війни у Вест-Пойнті, а з 2016 по 2018 рік обіймав посаду радника з питань оборони України. Полковник спецназу у відставці, служив в Іраку, Афганістані, Боснії, на Африканському Розі та в Південній Америці. Є співавтором книги Understanding Urban Warfare.

Майкл Кофман — старший науковий співробітник Фонду Карнегі. Його дослідження присвячені Росії, він спеціалізується на російських збройних силах, військовій думці, можливостях і стратегії. Раніше він обіймав посаду директора програми CNA з вивчення Росії, а також працював в Інституті сучасної війни, Центрі Вільсона, Центрі нової американської безпеки та Національному університеті оборони Міністерства оборони.

Джон Спенсер — завідувач кафедри вивчення міських воєн в Інституті сучасної війни, співдиректор проєкту MWI "Міська війна" та ведучий подкасту проєкту "Міська війна". Він двадцять п'ять років прослужив піхотинцем, зокрема два рази побував в Іраку. Автор книги Connected Soldiers: Life, Leadership, and Social Connection in Modern War і співавтор книги Understanding Urban Warfare.

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