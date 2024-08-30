"Разбирают на молекулы": полковник назвал условия, при которых ВСУ удержат Покровск (видео)

Под Покровском бойцам ВСУ следует продержаться до середины сентября, заявил экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Данные разведки показывают, что к этой дате ресурсы у врага должны иссякнуть.

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Командование ВС РФ имеет ограниченные ресурсы живой силы, чтобы продолжать давить на позиции ВСУ под Покровском. Рано или поздно ему придется решать проблему Курского прорыва, но пока боевые подразделения заняты для атак на других отрезках фронта в Украине. О деталях планов врага и возможностях украинцев полковник ВСУ, экс-глава Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в эфире медиа NV.

Селезнев, оценивая ситуацию под Покровском, вспомнил о заявлении руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Буданов 7 августа 2024 года заявил, что сил у ВС РФ осталось на полтора-два месяца. Из этого полковник сделал вывод, что ВСУ важно продержаться еще три недели — до середины сентября. В таком случае у россиян будет две проблемы, которые им придется решать — это Донбасс и Курское направление. Взятие Покровска, последнего города на пути к границе Донецкой и Днепропетровской областей — это цель первого этапа "спецоперации" РФ, сказал экс-спикер Генштаба.

"Враг сейчас бросил все имеющиеся у него ресурсы для оккупации города Покровска. Если украинская армия сможет продержаться минимум три недели, то есть шанс, что у врага ничего такого путного из планов не получится", — заявил Селезнев.

Кроме того, собеседник журналистов объяснил, почему Силы обороны отступают под Покровском, где вроде бы построить фортификации и есть личный состав. По его словам, враг имеет преимущество во всех средствах — это удары КАБов, которые "на молекулы разбирают наши полевые фортификации", плотный артиллерийский огонь, большое количество живой силы и бронетехники.

Эксперт также упомянул о перспективах Курского направления. Для уничтожения плацдарма ВСУ на Курщине российскому командованию понадобится около 50 тыс. военных. Эти дополнительные силы ВС РФ может перебросить только с фронта в Украине, но они пока задействованы в активных боях, сказал он.

"Где эти ресурсы взять, если абсолютное большинство тех ресурсов уже задействовано на разных участках фронта", — риторически спросил Селезнев.

Бои на Донбассе — Селезнев о Покровском направлении 30 августа

Бои на Донбассе по состоянию на 30 августа

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00 30 августа указано, что на участке фронта под Покровском было горячее всего. ВС РФ штурмовали украинские позиции 58 раз, а южнее, возле Курахово — 38 раз. На других участках не так "жарко", свидетельствует отчет командования. В отчете по состоянию на 16:00 количество атак меньше: 36 и 16 соответственно.

Отметим, 29 августа бойцы ВСУ рассказали детали о боях на Покровском направлении. В частности, российские войска захватили шахту, расположенную между Новогродовкой и Гродовкой. Кроме того, происходят бои на восточных окраинах Селидово. Один из украинских офицеров назвал ситуацию "мясорубкой".

Напоминаем, 30 августа украинская бригада разгромила колонну из 17 единиц техники, которые атаковали под Курахово. Пресс-офицер 33 бригады рассказал, как удалось разбить российские подразделения на две части.