"Розбирають на молекули": полковник назвав умови, при яких ЗСУ втримають Покровськ (відео)

Під Покровськом бійцям ЗСУ слід протриматись до середини вересня, заявив ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Дані розвідки показують, що до цієї дати ресурси у ворога повинні вичерпатись.

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Командування ЗС РФ має обмежені ресурси живої сили, щоб продовжувати тиснути на позиції ЗСУ під Покровськом. Рано чи пізно йому доведеться розв'язувати проблему Курського прориву, але поки що бойові підрозділи зайняті для атак на інших відтинках фронту в Україні. Про деталі планів ворога та можливості українців полковник ЗСУ, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів у ефірі медіа NV.

Селезньов, оцінюючи ситуацію під Покровськом, згадав про заяву керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова. Буданов 7 серпня 2024 року заявив, що сил у ЗС РФ залишилось на півтора-два місяці. З цього полковник зробив висновок, що ЗСУ важливо протриматись ще три тижні — до середини вересня. У такому випадку у росіян буде дві проблеми, які їм доведеться розв'язувати — це Донбас і Курський напрямок. Взяття Покровська, останнього міста на шляху до межі Донеччини та Дніпропетровщини — це ціль першого етапу "спецоперації" РФ, сказав ексречник Генштабу.

"Ворог зараз кинув усі наявні у нього ресурси для окупації міста Покровська. Якщо українське військо зможе протриматись найменше три тижні, то є шанс, що у ворога нічого такого путнього з планів не вийде", — заявив Селезньов.

Крім того, співрозмовник журналістів пояснив, чому Сили оборони відступають під Покровськом, де наче збудувати фортифікації і є особовий склад. З його слів, ворог має перевагу в усіх засобах — це удари КАБів, які "на молекули розбирають наші польові фортифікації", щільний артилерійський вогонь, велика кількість живої сили та бронетехніки.

Експерт також згадав про перспективи Курського напрямку. Для знищення плацдарму ЗСУ на Курщині російському командуванню знадобиться близько 50 тис. військових. Ці додаткові сили ЗС РФ може перекинути лише з фронту в Україні, але вони поки що задіяні у активних боях, сказав він.

"Де ці ресурси взяти, якщо абсолютна більшість тих ресурсів вже задіяно на різних ділянках фронту", — риторично запитав Селезньов.

Бої на Донбасі - Селезньов про Покровський напрямок 30 серпня

Бої на Донбасі станом на 30 серпня

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 8:00 30 серпня вказано, що на ділянці фронту під Покровськом було найгарячіше. ЗС РФ штурмували українські позиції 58 разів, а південніше, біля Курахового — 38 разів. На інших ділянках не так "спекотно", свідчить звіт командування. У звіті станом на 16:00 кількість атак менша: 36 та 16 відповідно.

Зазначимо, 29 серпня бійці ЗСУ розповіли деталі про бої на Покровському напрямку. Зокрема, російські війська захопили шахту, розташовану між Новогродівкою та Гродівкою. Крім того, відбуваються бої на східних околицях Селидового. Один з українських офіцерів назвав ситуацію "м'ясорубкою".

Нагадуємо, 30 серпня українська бригада розгромила колону з 17 одиниць техніки, які атакували під Кураховим. Пресофіцер 33 бригади розповів, як вдалось розбити російські підрозділи на дві частини.