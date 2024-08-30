Є ризик утворення котла: бійці ЗСУ оцінили ситуацію поблизу Селидового

Військовослужбовці передбачають додаткові проблеми з флангів в напрямку Селидового. У Генштабі повідомляють про найбільшу активність російських окупантів на цій ділянці фронту.

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В районі Селидового на Донеччині може ускладнитися ситуація через втрату Силами оборони Карлівки, через це окремі підрозділи ризикують потрапити в котел. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" написав боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"П**ари активно просуваються в напрямку Галицінівки та в Карлівці, є великий ризик утворення котла по лінії річки Вовча", — йдеться в повідомленні.

Інший боєць Сил оборони з позивним "Мучной" також передбачає проблеми для українських захисників на цій ділянці фронту після втрати Карлівки.

"Селидове тримаємо на характері. Так, після втрати Карлівки можуть виникнути додаткові проблеми з флангу, також впевнено поки тримаємо Українськ, відбиваємо накати п**армотів! Ми вивеземо цю двіжуху, вдавляться суки, аніж доберуться до Покровська", — написав він.

В нічному зведенні Генштабу 29 серпня повідомлялося, що ЗС РФ атакують на Покровському напрямку і за добу здійснили 40 штурмових та наступальних дій.

"Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Загалом, 32 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще 8 боєзіткнень – тривали. Ситуація складна, проте наші воїни роблять все для недопущення просування противника в глибину української території", — йдеться в повідомленні.

Втрати РФ на цьому напрямку за минулу добу склали 225 осіб вбитими та пораненими. Знищено 2 артилерійських системи, РСЗВ, 5 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки. Окрім того, автомобіль і одна ворожа гармата були пошкоджені.

Нагадаємо, що ЗС РФ здійснюють одразу дві тактичні операції перед тим, як розпочати захоплення Покровська у Донецькій області.