Есть риск образования котла: бойцы ВСУ оценили ситуацию вблизи Селидово

Военнослужащие предусматривают дополнительные проблемы с флангов в направлении Селидово. В Генштабе сообщают о наибольшей активности российских оккупантов на этом участке фронта.

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В районе Селидово Донецкой области может осложниться ситуация из-за потери Силами обороны Карловки, из-за этого отдельные подразделения рискуют попасть в котел. Об этом в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" написал боец 24 ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"П**ары активно продвигаются в направлении Галициновки и в Карловке, есть большой риск образования котла по линии реки Волчья", — говорится в сообщении.

Другой боец Сил обороны с позывным "Мучной" также предусматривает проблемы для украинских защитников на этом участке фронта после потери Карловки.

"Селидово держим на характере. Да, после потери Карловки могут возникнуть дополнительные проблемы с фланга, также уверенно пока держим Украинск, отбиваем накаты п**армотов! Мы вывезем эту движуху, подавятся суки, чем доберутся до Покровска", — написал он.

В ночной сводке Генштаба 29 августа сообщалось, что ВС РФ атакуют на Покровском направлении и за сутки совершили 40 штурмовых и наступательных действий.

"Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. В общем, 32 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще 8 боестолкновений — продолжались. Ситуация сложная, однако наши воины делают все для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", — говорится в сообщении.

Потери РФ на этом направлении за минувшие сутки составили 225 человек убитыми и ранеными. Уничтожено 2 артиллерийских системы, РСЗО, 5 автомобилей и 1 единица специальной техники. Кроме того, автомобиль и одна вражеская пушка были повреждены.

Напомним, что ВС РФ осуществляют сразу две тактические операции перед тем, как начать захват Покровска в Донецкой области.