ЗС РФ кидаються на Мирноград, охоплюють два населені пункти під Селидовим, — боєць ЗСУ (карта)

Українські військові втримують росіян на відстані трьох та восьми кілометрів від околиць Мирнограда та Покровська, свідчить карта бойових дій. Водночас ворог просувається південніше, між Селидовим та Кураховим.

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Підрозділи ЗС РФ намагаються штурмувати українські позиції під Мирноградом на Покровському напрямку. Ворог кидає вперед штурмовиків, а ЗСУ відповідають ударами дронів та артилерії. Також противник тисне на південному фланзі, намагаючись обійти Селидове. Про загрозу оточення двох населених пунктів під Кураховим і "зачищення" третього військовий з позивним "Мучной" написав у Telegram-каналі.

Допис "Мучного" з'явився о 14:00 24 вересня. Військовий описав бої на двох ділянках фронту.

Покровський напрямок. Російські війська атакують Мирноград і кидають в атаку штурмові групи. По них відпрацьовують FPV-дрони та касетні боєприпаси ЗСУ. На сьогодні ворога вдається стримати, наголосив боєць.

Курахівський напрямок. На південь від Селидового росіяни просуваються біля двох населених пунктів, які можуть обійти та оточити — це Цукурине та Гірник, зазначено у дописі. Крім того, зі слів "Мучного", підрозділи ЗС РФ начебто зайшли в село Желанне Друге.

На онлайн-карті бойових дій DeepState бачимо лінію фронту та населені пункти, про які згадав "Мучной". Від околиць Мирнограду до лінії боїв — близько 3 км, від околиць Покровська — близько 8 км. Селидове ворог обходить з півдня: з 20 вересня "клин" від Українська виріс на 2 км, відстань до околиць важливого міста — 900 м.

Бої на Донбасі - лінія фронту під Покровськом та Кураховим 24 вересня Фото: DeepState

Автор допису наголосив, що під Покровськом триває "злагоджена робота", а під Селидовим — складніше.

"Цукурине та Горняк ворог теж починає штурмувати, щоб охопити ці населені пункти з обох боків! Дуже неприємна ситуація складається", — написав боєць.

Бої на Донбасі - "Мучной" про Покровсько та Курахове 24 вересня Фото: Скриншот

Бої на Донбасі станом на 24 вересня

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 16:00 24 вересня зазначено, що Покровський (а також Лиманський) напрямок — на першому місці за кількістю штурмів ЗС РФ: їх було 15. Дещо слабший тиск ворога на Курахівському напрямку, південніше — відбулося 12 спроб просування. Командування згадало про бої під Новогродівкою (навпроти Покровська), Маринівку (на північ від Селидового), Цукурине, Желанне Друге, Гірник (між Селидовим та Кураховим).

Зазначимо, 21 вересня український військовий з позивним "Гусь" заявив, що російські війська втратили потенціал для наступу відразу в кількох точках фронту. Згідно з його оцінками, ЗС РФ не можуть наступати і під Покровськом, і під Мирноградом, і під Селидовим.

Водночас аналітики проєкту DeepState пояснили, що склалась критична ситуація південніше Покровська — біля Вугледара. Аналітики опублікували кадри ударів ЗС РФ по населеному пункту, який утримує 72-га бригада ЗСУ. Місто може опинитись в "кліщах", наголосили експерти, думки яких зібрав Фокус. На карті бойових дій "кліщі" утворені проривом на село Водяне та біля Пречистівки: ворог рветься перерізати логістичний шлях, який підтримує бійців.

Нагадуємо, 24 вересня видання The Times розповіло про спецоперацію ГУР зі знищення літака А-50 ЗС РФ. Український військовий оцінив наступ РФ в Харківській області: на його думку, наступ не здавався серйозним.