ВС РФ бросаются на Мирноград, охватывают два населенных пункта под Селидово, — боец ВСУ (карта)

Украинские военные удерживают россиян на расстоянии трех и восьми километров от окрестностей Мирнограда и Покровска, свидетельствует карта боевых действий. В то же время враг продвигается южнее, между Селидовым и Курахово.

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Подразделения ВС РФ пытаются штурмовать украинские позиции под Мирноградом на Покровском направлении. Враг бросает вперед штурмовиков, а ВСУ отвечают ударами дронов и артиллерии. Также противник давит на южном фланге, пытаясь обойти Селидово. Об угрозе окружения двух населенных пунктов под Курахово и "зачистке" третьего военный с позывным "Мучной" написал в Telegram-канале.

Сообщение "Мучного" появилось в 14:00 24 сентября. Военный описал бои на двух участках фронта.

Покровское направление. Российские войска атакуют Мирноград и бросают в бой штурмовые группы. По ним отрабатывают FPV-дроны и кассетные боеприпасы ВСУ. На сегодня врага удается сдержать, подчеркнул боец.

Кураховское направление. К югу от Селидово россияне продвигаются возле двух населенных пунктов, которые могут обойти и окружить — это Цукурино и Горняк, указано в заметке. Кроме того, по словам "Мучного", подразделения ВС РФ якобы зашли в село Желанное Второе.

На онлайн-карте боевых действий DeepState видим линию фронта и населенные пункты, о которых упомянул "Мучной". От окраин Мирнограда до линии боев — около 3 км, от окраин Покровска — около 8 км. Селидово враг обходит с юга: с 20 сентября "клин" от Украинска вырос на 2 км, расстояние до окраин важного города — 900 м.

Бои на Донбассе — линия фронта под Покровском и Курахово 24 сентября Фото: DeepState

Автор сообщения отметил, что под Покровском продолжается "слаженная работа", а под Селидовом — сложнее.

"Цукурино и Горняк враг тоже начинает штурмовать, чтобы охватить эти населенные пункты с обеих сторон! Очень неприятная ситуация складывается", — написал боец.

Бои на Донбассе — "Мучной" о Покровском и Курахово 24 сентября Фото: Скриншот

Бои на Донбассе по состоянию на 24 сентября

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 24 сентября указано, что Покровское (а также Лиманское) направление — на первом месте по количеству штурмов ВС РФ: их было 15. Несколько слабее давление врага на Кураховском направлении, т. е. южнее, — состоялось 12 попыток. Командование вспомнило о боях под Новогродовкой (напротив Покровска), Мариновкой (к северу от Селидово), Цукурино, Желанное Второе, Горняк (между Селидово и Курахово).

Отметим, 21 сентября украинский военный с позывным "Гусь" заявил, что российские войска потеряли потенциал для наступления сразу в нескольких точках фронта. Согласно его оценкам, ВС РФ не могут наступать и под Покровском, и под Мирноградом, и под Селидовом.

Между тем аналитики проекта DeepState объяснили, что сложилась критическая ситуация южнее Покровска — возле Угледара. Аналитики опубликовали кадры ударов ВС РФ по населенному пункту, который удерживает 72-я бригада ВСУ. Город может оказаться в "клещах", отметили эксперты, мнения которых собрал Фокус. На карте боевых действий "клещи" образованы прорывом на село Водяное и возле Пречистовки: враг рвется перерезать логистический путь, который поддерживает бойцов.

Напоминаем, 24 сентября издание The Times рассказало о спецоперации ГУР по уничтожению самолета А-50 ВС РФ. Украинский военный оценил наступление РФ в Харьковской области: по его мнению, наступление не выглядело серьезно.