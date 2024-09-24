Бойцы ГУР ослепили российские ВВС, уничтожив самолеты А-50, — Times

По словам журналистов, ГУР и ВВС Украины соперничают друг с другом в организации самых дерзких засад на самолеты ВС РФ.

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Силы обороны Украины смогли ослепить российские ВВС, уничтожив самолеты А-50. Об этом пишет издание The Times.

Отмечается, что самолеты А-50 сканировали сотни километров неба над Украиной с первых дней полномасштабного вторжения. Украинские силы были уязвимы даже в 40 километрах от линии соприкосновения.

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Сообщается, что для атак на украинские самолеты в ГУР решили использовать ЗРК С-200. Как рассказал журналистам представитель разведки, комплекс С-200 был разработан шестьдесят лет назад для поражения целей на больших дальностях и высотах

"В мае 2022 года мы приняли решение восстановить систему С-200 и начать ее боевое применение", — сказал он.

Сперва Украина разыскивала офицеров, которые ранее эксплуатировали систему С-200, как в советское время, так и после развала СССР. Затем удалось найти инженеров, которые могли восстановить комплекс, пусковые установки и ракеты, чтобы создать дивизион.

В ГУР заявили, что подали пример ВВС Украины.

"При первой попытке, когда мы запустили две ракеты, они увидели, как быстро мы спрятали пусковые установки и эвакуировались — никто даже не заметил, где мы находимся", — рассказал офицер разведки.

Теперь же, как сообщается, украинские ВВС применяют батареи Patriot из Германии, установленными на грузовиках.

"Это было очень рискованно, потому что нам приходилось подвозить Patriot очень близко к линии фронта. Это радар, пусковая установка, источник питания и машина безопасности. Это пять или шесть больших машин", — рассказал журналистам подполковник ВВС Украины.

Ликвидация А-50

Издание напомнило, что первый А-50 был уничтожен над Азовским морем. Тогда он патрулировал вместе с Ил-22 на расстоянии примерно в 150 км от линии фронта. Россияне, скорее всего, считали, что опасность на таком расстоянии им не угрожает. Однако ВВС Украины при помощи Patriot смогли уничтожить А-50, который рухнул в море.

Отставной командующий британских Королевских ВВС Грег Багвелл рассказал, что A-50 предназначен для управления воздушным боем, а у россиян их очень мало.

"Этот конкретный экипаж был очень опытным, десятилетия опыта были потеряны одним махом. Именно этот опыт нужен для обучения следующего поколения", — рассказал он.

Сообщается, что как только Кремль понял, что А-50 уязвимы, он перестал отправлять их в Азовское море. Тем не менее они все еще находились в зоне действия системы С-200. Так, второй самолет А-50 ВС РФ был уничтожен силами ГУР из комплекса С-200 примерно в 170 километрах от линии фронта.

Соперничество ГУР и ВВС Украины

По словам журналистов, ГУР и ВВС Украины соперничают друг с другом в организации самых дерзких засад на самолеты ВС РФ. К примеру, используя систему С-300 с включенным радаром в качестве приманки, ВВС заманили самолеты РФ в зону действия батареи Patriot. Готовые атаковать только одну систему, российские самолеты не смогли справиться с количеством ракетных установок.

"Они были рады вылететь, чтобы уничтожить С-300, а затем появился Patriot. Из шести, два были сбиты С-300 и четыре Patriot", — рассказал журналистам источник в ВВС.

Позже, как сообщается, в ГУР снова развернули С-200, но на этот разы, чтобы уничтожить стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет потерпел крушение над Красногвардейским районом Ставропольского края России, примерно в 300 километрах от линии фронта. Россияне запускали крылатые ракеты.

Журналисты отметили, что Москва отрицает факт поражения самолета. Россияне говорят, что у него была выявлена техническая неисправность.

"С тех пор они изменили дистанцию ​​пуска ракет. Мы отогнали их от некоторых целей, которые они могли атаковать", — рассказал офицер ГУР.

Последствия ударов по А-50

По словам Багвелла, успех Украины в организации засад на российские самолеты заставил приземлиться самолеты А-50, из-за чего российские радары не могут отслеживать активность украинских сил вдали от линии фронта.

"Потеря возможностей навредит России, в этом нет сомнений. Им будет гораздо сложнее перехватывать или получать раннее предупреждение об украинских ракетах и ​​беспилотниках, это сократит время предупреждения на 10-15 минут", — сказал он.

Багвелл добавил, что в сочетании с ударами по бомбардировщикам Украина серьезно снизила способность президента РФ Владимира Путина противостоять НАТО в воздухе.

"Главное для этих более крупных бомбардировщиков то, что они также способны нести тактические ядерные ракеты", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине 3 пусковые установки ЗРК Patriot. По словам министра обороны Рубена Брекельманса, есть также и другие государства, которые хотят помочь Украине. Однако они столкнулись с определенными трудностями, из-за которых систему нельзя собрать.