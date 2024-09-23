Нидерланды передадут Украине 3 пусковые установки ЗРК Patriot, — глава Минобороны

По словам Рубена Брекельманса, есть также и другие государства, которые хотят помочь Украине. Однако они столкнулись с определенными трудностями, из-за которых систему нельзя собрать.

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Нидерланды в скором времени передадут Украине 3 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом рассказал министр обороны страны Рубен Брекельманс в интервью Delfi.

Он отметил, что его страна также пытается найти другие детали, которые нужны для запуска всей батареи.

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"Я могу говорить только о том, что мы поставили. Мы поставили радарную систему и очень скоро поставим три пусковые установки. Мы также пытаемся найти другие элементы, которые необходимы для укомплектования системы", — рассказал он.

По словам Брекельманса, есть также и другие государства, которые хотят помочь Украине. Однако они столкнулись с определенными трудностями, из-за которых систему нельзя собрать.

Министр сказал, что партнеры Украины не всегда прозрачны в своих решениях, так как не хотят, чтобы информация попала в руки России. В то же время, как считает чиновник, необходимо быть креативными и делать все возможное, чтобы все же предоставить как можно больше данных.

"Но, конечно, нам всегда нужно балансировать между этим и тем фактом, что нам также необходимо защищать свое воздушное пространство, и для этого нам тоже нужны системы Patriot", – добавил Брекельманс.

Кроме того, министр подтвердил, что Украина может применять нидерландские F-16 на территории России, но с соблюдением международного права.

"Международное право, конечно, действует везде, а это значит, что Украине разрешено, в том числе и по уставу ООН, наносить удары по военным объектам на территории России. И мы видим, что это необходимо, потому что Россия сбрасывает планирующие бомбы со своей территории, например, в направлении Харькова", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ сбил "Шахед" из ПЗРК "Игла" с тепловизором. Вражеский беспилотник сбил воин радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого. Всего Силы ПВО сбили 53 вражеских беспилотника.

Также напомним, что Румыния официально подарила Украине ЗРК Patriot в наиболее современной конфигурации. В июне Бухарест объявил о передаче системы ПВО Киеву, однако перед началом процесса государство обратилось к США с просьбой, чтобы ему предоставили аналогичную систему.