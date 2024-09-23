Нідерланди передадуть Україні 3 пускові установки ЗРК Patriot, — голова Міноборони

За словами Рубена Брекельманса, є також й інші держави, які хочуть допомогти Україні. Однак вони зіткнулися з певними труднощами, через які систему не можна зібрати.

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Нідерланди незабаром передадуть Україні 3 пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це розповів міністр оборони країни Рубен Брекельманс в інтерв'ю Delfi.

Він зазначив, що його країна також намагається знайти інші деталі, які потрібні для запуску всієї батареї.

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"Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи", — розповів він.

За словами Брекельманса, є також й інші держави, які хочуть допомогти Україні. Однак вони зіткнулися з певними труднощами, через які систему не можна зібрати.

Міністр сказав, що партнери України не завжди прозорі у своїх рішеннях, оскільки не хочуть, щоб інформація потрапила до рук Росії. Водночас, як вважає урядовець, необхідно бути креативними і робити все можливе, щоб усе ж таки надати якомога більше даних.

"Але, звичайно, нам завжди потрібно балансувати між цим і тим фактом, що нам також необхідно захищати свій повітряний простір, і для цього нам теж потрібні системи Patriot", — додав Брекельманс.

Крім того, міністр підтвердив, що Україна може застосовувати нідерландські F-16 на території Росії, але з дотриманням міжнародного права.

"Міжнародне право, звісно, діє скрізь, а це означає, що Україні дозволено, зокрема й за статутом ООН, завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. І ми бачимо, що це необхідно, тому що Росія скидає планувальні бомби зі своєї території, наприклад, у напрямку Харкова", — розповів він.

Раніше повідомлялося, що боєць ЗСУ збив "Шахед" із ПЗРК "Голка" з тепловізором. Ворожий безпілотник збив воїн радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького. Загалом Сили ППО збили 53 ворожі безпілотники.

Також нагадаємо, що Румунія офіційно подарувала Україні ЗРК Patriot у найсучаснішій конфігурації. У червні Бухарест оголосив про передачу системи ППО Києву, однак перед початком процесу держава звернулася до США з проханням, щоб їй надали аналогічну систему.