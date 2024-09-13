В Україні зараз більше систем Patriot, аніж про це офіційно повідомлялося, — Зеленський

Україні не вистачає систем Patriot, — наголосив Зеленський. Потрібно не обмежувати кількість озброєння, а навпаки — збільшувати його виробництво.

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Україна має на озброєнні більше, ніж чотири американські системи ППО Patriot. Про це під час Ялтинської європейської стратегії розповів президент Володимир Зеленський, інформує "УНН".

Він відмовився навести точну цифру такого озброєння, зазначивши, що його все одно не вистачає.

"Слава Богу, реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація", — зазначив він, додавши, що ракет постійно не достатньо.

Також він наголосив, що тактичні балістичні ракети ATACMS, які є в України, ні до чого, якщо не можна їх використовувати по їх військових базах чи аеродромах з гелікоптерами та літаками.

Зеленський окремо зауважив, що на початку застосування реактивних артилерійських систем HIMARS їх поставок було втричі більше на місяць, ніж зараз, водночас подякувавши Сполученим Штатам за надане озброєння, яке дуже допомогло Україні.

"Але, якщо ми говоримо про HIMARS, ATACMS й інші засоби, які спроможні влучно збивати та нищити ворога, то нам потрібно не обмежувати кількість, а збільшувати виробництво", — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає принизливим для демократичного світу той факт, що союзники, збиваючи безпілотники та ракети в небі Близького Сходу, не ухвалюють аналогічного рішення про спільне збиття повітряних цілей у небі України.

11 вересня Зеленський заявляв, що план перемоги України важливо презентувати до другого саміту миру. Він дозволить примусити Росію до дипломатичного завершення війни.