В Украине сейчас больше систем Patriot, чем об этом официально сообщалось, — Зеленский

Украине не хватает систем Patriot, — подчеркнул Зеленский. Нужно не ограничивать количество вооружения, а наоборот — увеличивать его производство.

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Украина имеет на вооружении больше, чем четыре американские системы ПВО Patriot. Об этом во время Ялтинской европейской стратегии рассказал президент Владимир Зеленский, информирует "УНН".

Он отказался привести точную цифру такого вооружения, отметив, что его все равно не хватает.

"Слава Богу, реальность более позитивная, чем официальная информация", — отметил он, добавив, что ракет постоянно не достаточно.

Также он отметил, что тактические баллистические ракеты ATACMS, которые есть у Украины, ни к чему, если нельзя их использовать по их военным базам или аэродромам с вертолетами и самолетами.

Зеленский отдельно отметил, что в начале применения реактивных артиллерийских систем HIMARS их поставок было втрое больше в месяц, чем сейчас, одновременно поблагодарив Соединенные Штаты за предоставленное вооружение, которое очень помогло Украине.

"Но, если мы говорим о HIMARS, ATACMS и других средствах, которые способны точно сбивать и уничтожать врага, то нам нужно не ограничивать количество, а увеличивать производство", — отметил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский считает унизительным для демократического мира тот факт, что союзники, сбивая беспилотники и ракеты в небе Ближнего Востока, не принимают аналогичного решения о совместном сбивании воздушных целей в небе Украины.

11 сентября Зеленский заявлял, что план победы Украины важно представить ко второму саммиту мира. Он позволит принудить Россию к дипломатическому завершению войны.