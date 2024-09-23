До конца доходят 5–10%: РФ использует на Покровском направлении тактику малых групп, — Bild

Журналисты отмечают, что таким образом россияне пытаются закрепиться на окраине города Селидово для дальнейшей атаки.

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На Покровском направлении российские войска используют тактику малых групп, то есть собираются по 50–100 человек. В таком составе враг пытается подойти на окраину города Селидово и закрепиться там для дальнейшей атаки. Об этом сообщает Bild.

"Но противник не может дойти до своего последнего района накопления и собрать там те силы, которые нужны для наступления на Селидово. Поэтому последние пару-тройку дней россияне пытаются атаковать флангами и обойти Селидово с двух сторон", — пишет издание со ссылкой на украинского военного.

Военнослужащий отмечает: ежедневно его подразделение обнаруживает движение от 100 до 200 российских военных, после чего наносит по нему огонь. Поэтому до последнего укрепрайона перед Селидовом доходят 5—10% — остальные или погибают, или получают тяжелые ранения

"Кто зашел на нашу землю, кто зашел в наши районы ответственности, уже живым не уходит. Малыми группами они нас сейчас взять также не могут. Технику пытались использовать — дошло до того, что мы затрофеили у них танк T-72Б3, чем их очень разозлили. Теперь они пытаются взять нас флангами. Будем откровенными, немного у них это получается, но не настолько, чтобы мы начали очень нервничать", — добавил военный.

Напомним, что ситуация на восточном фронте Украины продолжает обостряться. Российские войска усилили свое наступление в Донецкой области и используют свою стратегию массового подавления, превосходя Украину по численности и огневой мощи. Для врага важно воспользоваться благоприятными погодными условиями, ведь вскоре они станут значительно хуже.