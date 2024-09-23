До кінця доходять 5–10%: РФ використовує на Покровському напрямку тактику малих груп, — Bild

Журналісти зазначають, що в такий спосіб росіяни намагаються закріпитись на околиці міста Селидове для подальшої атаки.

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На Покровському напрямку російські війська використовують тактику малих груп, тобто збираються по 50–100 осіб. В такому складі ворог намагається підійти на околиці міста Селидове та закріпитись там для подальшої атаки. Про це повідомляє Bild.

"Але противник не може дійти до свого останнього району накопичення та зібрати там ті сили, які потрібні для наступу на Селидове. Тому останні пару-трійку днів росіяни намагаються атакувати флангами й обійти Селидове з двох сторін", — пише видання з посиланням на українського військового.

Військовослужбовець зазначає: щодня його підрозділ виявляє рух від 100 до 200 російських військових, після чого завдає по них вогонь. Тому до останнього укріпрайону перед Селидовим доходять 5–10% — інші або гинуть, або зазнають тяжких поранень

"Хто зайшов на нашу землю, хто зайшов у наші райони відповідальності, вже живим не йде. Малими групами вони нас зараз взяти також не можуть. Техніку намагалися використати — дійшло до того, що ми затрофеїли у них танк T-72Б3, чим їх дуже розлютили. Тепер вони намагаються взяти нас флангами. Будемо відвертими, трохи у них це виходить, але не настільки, щоб ми почали дуже нервувати", — додав військовий.

Нагадаємо, що ситуація на східному фронті України продовжує загострюватися. Російські війська посилили свій наступ у Донецькій області та використовують свою стратегію масового придушення, перевершуючи Україну за чисельністю і вогневою міццю. Для ворога важливо скористатися сприятливими погодними умовами, адже незабаром вони стануть значно гіршими.