"Это вообще какая-то ерунда": военный высказался о наступлении россиян на Харьковщину (видео)

По словам военного, действия оккупантов не имеют под собой стратегической подоплеки — это больше похоже на "показательные выступления".

Related video

Повторное наступление российских войск на Харьковскую область не удалось. Об этом рассказал командир 3-го батальона бригады НГУ "Спартан" Александр Букатар в эфире "Армия TV".

"Им вообще это не удалось. Я это вижу, мы это видим... Это вообще какая-то ерунда. Так часто у них бывает... Я думаю, что многие их таких вещей, это, прежде всего, амбиции одного человека, который, может, какие-то свои комплексы прикрывает другими вещами. Чтобы показать, что типа они способны. Типа, как они говорят, "вот хотим и сейчас займем Харьков", — сказал Букатар.

По его мнению, повторное наступление на Харьковщину не имеет стратегической основы.

"Я думаю, здесь больше какие-то показательные выступления, чем стратегические, потому что дальше расширять фронт... — хоть и имеют они больше человеческого резерва, чем мы, но все равно такой большой фронт им тяжело держать", — констатирует военный.

По словам Александра Букатара, наступление не имело стратегических целей, это были больше "показательные выступления".

"Потому что дальше расширять фронт они же хоть и имеют... больше человеческого резерва, чем мы, но все равно ну такой большой фронт мне ну им тяжело держать", — отметил военный.

Напомним, что в мае 2024 ВС РФ начали второе наступление на Харьковщину. Тогда же сообщалось, что ВС РФ не прекращали попыток прорвать украинскую оборону у Волчанска, Старицы, Липцев, однако украинские воины держали позиции и проводили контратакующие действия. Следует отметить, что сейчас ситуацию в Харьковской области улучшил прорыв в Курской области.