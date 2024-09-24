"Це взагалі якась дурня": військовий висловився про наступ росіян на Харківщину (відео)

За словами військового, дії окупантів не мають під собою стратегічного підґрунтя — це більше схоже на "показові виступи".

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Повторний наступ російських військ на Харківську область не вдався. Про це розповів командир 3-го батальйону бригади НГУ "Спартан" Олександр Букатар в ефірі "Армія TV".

"Їм взагалі це не вдалося. Я це бачу, ми це бачимо… Це взагалі якась дурня. Так часто у них буває… Я думаю, що багато їх таких речей, це, насамперед, амбіції однієї людини, яка, може, якісь свої комплекси прикриває іншими речами. Щоб показати, що типу вони спроможні. Типу, як вони кажуть, "от хочемо та зараз займемо Харків", — сказав Букатар.

На його думку, повторний наступ на Харківщину не має стратегічного підґрунтя.

"Я думаю, тут більше якісь показові виступи, аніж стратегічні, бо далі розширювати фронт… — хоч, й мають вони більше людського резерву, аніж ми, але все одно такий великий фронт їм тяжко тримати", — констатує військовий.

За словами Олександра Букатара, наступ не мав стратегічних цілей, це були більше "показові виступи".

"Бо далі розширювати фронт вони ж хоч і мають… побільше людського резерву, аніж ми, але все одно ну такий великий фронт мені ну їм тяжко тримати", — зазначив військовий.

Нагадаємо, що в травні 2024 ЗС РФ почали другий наступ на Харківщину. Тоді ж повідомлялось, що ЗС РФ не припиняли спроб прорвати українську оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців, однак українські воїни тримали позиції та проводили контратакувальні дії. Слід зазначити, що наразі ситуацію в Харківській області покращив прорив в Курській області.