ЗСУ сповільнили росіян у Харківській області: що відбувається на фронті (карта)

Українські військові контролюють ситуацію на фронті. Проте окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ поблизу Вовчанська, Стариці, Липців у Харківській області, розповіли в Генштабі.

Related video

Українські військові сповільнили активність російських окупантів у Харківській області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ у Facebook.

У Генштабі наголосили, що ситуація на фронті складна, проте контрольована українськими військовими. Зокрема, Сили оборони стійко тримають зайняті позиції, бʼють противника та знищують його військову техніку.

"На Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнено. Наразі відбулося вісім бойових зіткнень", — ідеться в повідомленні.

Ворог не припиняє спроб прорвати українську оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців. Проте бійці ЗСУ впевнено утримають свої позиції. Також росіяни зазнають втрат, а українці здійснюють контратакувальні дії.

Ситуація в Харківській області

У Генштабі ЗСУ зауважили, що українці продовжують підтримувати маневрувати, поповнювати резерви та забезпечувати логістику. В результаті це дозволяє налагодити оборону рубежів, контратакувати противника й досягти успіху на полю бою.

Нагадаємо, 17 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Харківському напрямку ЗС РФ розширили зону активних бойових дій приблизно на 70 кілометрів. За його словами, основні свої зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча — Липці.

19 травня командир батальйону БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко заявив, що Вовчанськ — голова мета росіян на Харківському напрямку. Він наголосив, що ЗС РФ не вдалося реалізувати тактичні завдання.