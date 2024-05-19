Окупанти після "затишшя" травня знову пішли в наступ на Харківщині: деталі від Генштабу

Військові вважають ситуацію на цьому напрямку динамічною, оскільки ворог не залишає спроб потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, сіл Стариця, Липці.

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Російська армія активізувала свої дії на Харківському напрямку після певного "затишшя", яке спостерігалося зранку 19 травня. Ворог уже сім разів здійснював штурм позицій ЗСУ. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Окупанти активізували свої дії на Харківському напрямку — зараз тут уже відбулося сім бойових зіткнень. Ситуація динамічна, ворог намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, сіл Стариця, Липці", — пояснили військові.

Водночас неподалік від села Лук’янці ЗС РФ завдали авіаційного удару п'ятьма КАБами.

"Українські військові продовжують тримати оборону, ведуть вогонь у відповідь і контратакують на окремих ділянках", — повідомили в Генштабі, описуючи оперативну ситуацію станом на 13:30.

Що відбувається на Куп'янському напрямку

Авіація ворога на Куп'янському напрямку завдала ударів неподалік від Петропавлівки, інформація потребує уточнень.

"Станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще дві тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється", — повідомили представники військового командування.

У Генштабі ЗСУ зранку 19 травні повідомляли про відсутність активності окупантів на Харківському напрямку. Водночас українські військові тримають усі дії загарбників під вогневим контролем.

В Інституті вивчення війни переконані, що попри продовження наступу російської армії в районах села Липці та Вовчанська, лінія фронту не зазнала змін. Водночас загарбники окупанти віддають пріоритет захопленню Вовчанська, оскільки це дасть можливість отримати тактичну перевагу для прямування в Харківській області.

Нагадаємо, 19 травня командир батальйону УБПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що населений пункт Вовчанськ залишається основною ціллю російської армії на Харківському напрямку. Однак дії ЗСУ перешкоджають реалізації планів ворога.

Також Фокус писав, що під час наступу російських окупантів на Харківському напрямку українські захисники зіткнулася з проблемами в роботі супутникових терміналів Starlink. Ідеться вже про другий подібний випадок із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.