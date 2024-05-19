ЗСУ вдалося відбити позиції росіян під Харковом: подробиці про ситуацію на передовій (відео)

Як розповів командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко, бійці Сил оборони пошарпали штурмові підрозділи противника, якому зрештою не вдалося поки що реалізувати тактичні завдання на цьому напрямку.

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Головною метою російських військ на Харківському напрямку залишається населений пункт Вовчанськ. Однак поки що противнику не вдалося реалізувати тактичні завдання. Ба більше, Силам оборони вдалося частково повернути деякі позиції. Про це розповів 19 травня командир батальйону УБПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

За словами військовослужбовця, українським захисникам значною мірою вдалося пошарпати штурмові підрозділи противника, унаслідок чого він зазнав втрат у легкій броньованій техніці й артилерії.

"У ці хвилини йдуть бої. Сили оборони максимально роблять усе, щоб купірувати ситуацію та, відповідно, стабілізувати її шляхом досить ефективного застосування об'єднаного вогневого впливу — це гармати, протитанкові засоби та, звичайно ж, ударні БПЛА", — сказав він.

Також Федоренко додав, що українським бійцям на окремих ділянках вдається не тільки перебувати в активній обороні, а й покращувати становище, вибиваючи ворога із займаних позицій.

"У результаті виконання цих операцій ми маємо не тільки повернуті позиції, а й узятих у полон, які в перспективі будуть обміняні на наших хлопців, що перебувають зараз на території Російської Федерації", — підсумував український командир.

Ситуація на Харківському напрямку

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу підрозділи ЗС РФ активних дій не проводили. Водночас українські сили тримають позиції противника під вогневим контролем, унаслідок чого росіяни зазнають втрат.

"За поточну добу втрати противника склали четверо окупантів і 14 одиниць військової техніки. Знищено танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п’ять артилерійських систем і два автомобілі", — повідомили в українському Генштабі.

Карта бойових дій на Харківському напрямку. 18 травня. Фото: Deep State

Загальні втрати російських військ становили: 209 осіб особового складу, 43 одиниці техніки, зокрема один БТР, чотири артсистеми, 11 автомобілів і 11 БпЛА. Також пошкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, три артсистеми, чотири автомобілі.

Нагадаємо, представник Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко 18 травня розповів, що ЗС РФ продовжують наступ на Харківщині, однак противнику не вдалося просочитися вглиб української оборони. За його словами, росіяни безуспішно намагалися скористатися моментом і спрацювати на випередження.