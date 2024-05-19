ВСУ удалось отбить позиции россиян под Харьковом: подробности о ситуации на передовой (видео)

Как рассказал командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко, бойцы Сил обороны потрепали штурмовые подразделения противника, которому в итоге не удалось пока реализовать тактические задачи на данном направлении.

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Главной целью российских войск на Харьковском направлении остается населенный пункт Волчанск. Однако пока противнику не удалось реализовать тактические задачи. Более того, Силам обороны удалось частично вернуть некоторые позиции. Об этом рассказал 19 мая командир батальона УБПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Юрий Федоренко.

По словам военнослужащего, украинским защитникам в значительной мере удалось потрепать штурмовые подразделения противника, в результате чего он понес потери в легкой бронированной технике и артиллерии.

"В эти минуты идут бои. Силы обороны максимально делают все, чтобы купировать ситуацию и, соответственно, стабилизировать ее за счет достаточно эффективного применения объединенного огневого воздействия — это пушки, противотанковые средства и, конечно же, ударные БПЛА", — сказал он.

Также Федоренко добавил, что украинским бойцам на отдельных участках удается не только находится в активной обороне, но и улучшать положение, выбивая неприятеля из занимаемых позиций.

"В результате выполнения этих операций мы имеем не только возвращенные позиции, но и взятых в плен, которые в перспективе будут обменены на наших ребят, которые пребывают сейчас на территории Российской Федерации", — заключил украинский командир.

Ситуация на Харьковском направлении

По информации генштаба ВСУ, за минувшие сутки подразделения ВС РФ активных действий не проводили. В то же время украинские силы держат позиции противника под огневым контролем, в результате чего россияне несут потери.

"За текущие сутки потери противника составили четыре оккупанта и 14 единиц военной техники. Уничтожены танк, артиллерийская система и три автомобиля, повреждены два танка, пять артиллерийских систем и два автомобиля", — сообщили в украиснком Генштабе.

Карта боевіх действий на Харьковском направлении. 18 мая Фото: Deep State

При этом общие потери российских войск составили: 209 человек личного состава, 43 единицы техники, в том числе один БТР, четыре артсистемы, 11 автомобилей и 11 БпЛА. Кроме того, повреждены три танка, одна боевая бронированная машина, три артсистемы, четыре автомобиля.

Напомним, представитель Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко 18 мая рассказал, что ВС РФ продолжают наступление в Харьковской области, однако противнику не удалось просочиться вглубь украинской обороны. По его словам, россияне безуспешно пытались воспользоваться моментом и сработать на опережение.