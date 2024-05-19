Оккупанты после "затишья" мая снова пошли в наступление на Харьковщине: детали от Генштаба

Военные считают ситуацию на данном направлении динамичной, поскольку враг не оставляет попыток потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска, сел Старица, Липцы.

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Российская армия активизировала свои действия на Харьковском направлении после определенного "затишья", которое наблюдалось утром 19 мая. Так, враг уже семь раз осуществлял штурм позиций ВСУ. Об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ.

"Оккупанты активизировали свои действия на Харьковском направлении — сейчас здесь уже произошло семь боевых столкновений. Ситуация динамичная, враг пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска, сел Старица, Липцы", — пояснили военные.

В то же время недалеко от села Лукьянцы ВС РФ нанесли авиационный удар пятью КАБами.

"Украинские военные продолжают держать оборону, ведут ответный огонь и контратакуют на отдельных участках", — сообщили в Генштабе, описывая оперативную ситуацию по состоянию на 13:30.

Что происходит на Купянском направлении

Авиация врага на Купянском направлении нанесла удары неподалеку от Петропавловки, информация требует уточнений.

"По состоянию на это время украинские воины отбили четыре атаки, еще две — продолжаются. Бои имели место возле Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Захватчики несут потери, информация о которых уточняется", — сообщили представители военного командования.

В Генштабе ВСУ утром 19 мая сообщали об отсутствии активности оккупантов на Харьковском направлении. В то же время украинские военные держат все действия захватчиков под огневым контролем.

Вместе с этим в Институте изучения войны убеждены, что несмотря на продолжение наступления российской армии в районах села Липцы и Волчанска, линия фронта не претерпела изменений. Между тем захватчики оккупанты отдают приоритет захвату Волчанска, поскольку это даст возможность получить тактическое преимущество для следования в Харьковской области.

Напомним, 19 мая командир батальона УБПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что населенный пункт Волчанск остается основной целью российской армии на Харьковском направлении. Однако действия ВСУ препятствуют реализации планов врага.

Также Фокус писал, что во время наступления российских оккупантов на Харьковском направлении украинские защитники столкнулась с проблемами в работе спутниковых терминалов Starlink. Речь идет уже о втором подобном случае с начала полномасштабного вторжения России в Украину.