ВСУ замедлили россиян в Харьковской области: что происходит на фронте (карта)

Украинские военные контролируют ситуацию на фронте. Однако оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ вблизи Волчанска, Старицы, Липцев в Харьковской области, рассказали в Генштабе.

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Украинские военные замедлили активность российских оккупантов в Харьковской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в Facebook.

В Генштабе отметили, что ситуация на фронте сложная, однако контролируемая украинскими военными. В частности, Силы обороны стойко держат занятые позиции, бьют противника и уничтожают его военную технику.

"На Харьковском направлении активность оккупантов несколько замедлена. В настоящее время произошло восемь боевых столкновений", — говорится в сообщении.

Враг не прекращает попыток прорвать украинскую оборону возле Волчанска, Старицы, Липцов. Однако бойцы ВСУ уверенно удерживают свои позиции. Кроме этого, россияне несут потери, а украинцы осуществляют контратакующие действия.

Ситуация в Харьковской области

В Генштабе ВСУ отметили, что украинцы продолжают поддерживать маневрировать, пополнять резервы и обеспечивать логистику. В результате это позволяет наладить оборону рубежей, контратаковать противника и достичь успеха на поле боя.

Напомним, 17 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Харьковском направлении ВС РФ расширили зону активных боевых действий примерно на 70 километров. По его словам, основные свои усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья — Липцы.

19 мая командир батальона БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что Волчанск — главная цель россиян на Харьковском направлении. Он отметил, что ВС РФ не удалось реализовать тактические задачи.