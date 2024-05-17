ЗС РФ під Харковом розширили зону активних бойових дій на 70 км, — Сирський

За словами українського головкому, противник намагається взяти під контроль Вовчанськ із подальшим наступом у тил українських військ. Однак наразі прорвати оборону ЗСУ росіянам не вдалося.

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Російські війська на Харківському напрямку розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів. У такий спосіб противник намагається змусити українські сили залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву. Про це 17 травня повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами українського воєначальника, основні зусилля росіяни зосередили на напрямку Стрілеча — Липці. Також противник прагне взяти під контроль Вовчанськ з метою виходу до Білого Колодязя та розгортанням наступу в тил українських військ.

"Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника Сєвєр, до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.", — зазначив головком.

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Тим часом підрозділам ЗС РФ не вдалося прорвати оборону, незважаючи на те, що російське командування, побачивши перекидання українських сил на цей напрямок, розпочало наступ значно раніше запланованого терміну.

Сирський підкреслив, що перед бійцями ЗСУ стоїть завдання не допустити подальшого просування ворожих військ і завдяки застосуванню авіації, артилерії, танків і ракетних систем завдати їм максимальних втрат. Також необхідно створити умови для розгрому противника на цій ділянці фронту діями мобільних штурмових підрозділів, які змогли б вдарити у фланг і тил з різних напрямків.

"Звичайно, ми повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ і влучним вогнем артилерії", — додав головком.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 травня заявив, що в Харківській області українські війська стримали противника там, де він зараз перебуває. За словами глави держави, найглибша точка їхнього просування становить 10 кілометрів.