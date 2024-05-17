Із захисними спорудами на фронті не все так просто, — аналітик (відео)

Цілком зрозумілим є те, що перед носом у ворога, "на нулі", потужну фортифікацію не збудуєш. Всі розмови про корупцію є хоч і обґрунтованими, але й влада демонструє, що бореться з нею, каже аналітик Валерій Клочок.

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За візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена ретельно слідкували громадяни Сполучених Штатів, і хтось з них вважав цей візит важливим, а хтось скаржився, що пан Блінкен проїдає їхні податки у Києві. Подібні настрої відбуваються в будь-якому суспільстві, тому не треба впадати в панічні настрої з приводу якихось фактів недобудов захисних споруд на Харківщині, бо ситуація є неоднозначною. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, після просування окупантів на Харківщину, який Клочок назвав імітацією та розвідкою боєм, в соціумі підвищились "зрадницькі" настрої на тлі повідомлень про відсутність фортифікацій на сході України. Але, за словами експерта, цілком зрозумілим є те, що перед носом у ворога, "на нулі" потужну фортифікацію не збудуєш. Не збудуєш її й на пару кілометрів далі, адже артилерія дістане і там.

"З іншого боку дуже важливо, що робота журналістів та активістів висвітлила проблему з тими самими "зубами дракона", що валялись без діла на Харківщині, — каже Клочок. — Це реально ганьба і я думаю що влада має реагувати на такі виклики".

Аналітик зазначає, що саме через подібні випадки Ентоні Блінкен черговий раз нарікнув на проблему корупційності та неефективність державного менеджменту в умовах війни в Україні. Подібна риторика була минулого року від західних партнерів.

"При цьому неможна говорити, що в Україні немає боротьби з корупцією та неефективністю, — зазначає Клочок. — Подібних випадків, як зі звільненими міністрами Сольским та Кубраковим можна нанизувати немов м'ясо на шампур. Крім того, було ухвалено рішення про зміну військового керівництва Харківщині через неефективність і це правильно".

За словами експерта, Ентоні Блінкен недаремно сказав, що Україні треба пройти серйозний шлях до НАТО в плані складних реформ і тоді Україна швидко увійде до Альянсу. Валерій Клочок зазначає, що Україні потрібні не просто реформи заради реформ, як це часто буває, а саме ефективні та дієві реформи.

"При цьому слід розуміти, що для їх запровадження жодна влада не буде залучати політичних конкурентів. У кожного президента була і буде своя команда. Тому наврядчи українці побачать Петра Порошенка прем'єром за каденцію Володимира Зеленського, — каже аналітик. — Це цілком нормальна ситуація в демократичних країнах. Так було при Кучмі, так було при Януковичі, так є навіть в США, де Трамп зібрав свою команду справжніх єврофобів. Але це ознака саме демократичного суспільства і воно, суспільство, має право, перевіряти всі варіанти, якщо захоче".

Нагадаємо, що напередодні, 14 травня, Ентоні Блінкен у київському барі виконав композицію Ніла Янга "Rockin' in the Free World" з альбому Freedom 1989 року.

Також повідомлялося, що 12 травня Блінкен заявив, що Україна утримає Харківську область.