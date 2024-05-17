С защитными сооружениями на фронте не все так просто, — аналитик (видео)

Вполне понятно, что перед носом у врага, "на нуле", мощную фортификацию не построишь. Все разговоры о коррупции хоть и обоснованы, но и власть демонстрирует, что борется с ней, говорит аналитик Валерий Клочок.

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За визитом госсекретаря США Энтони Блинкена тщательно следили граждане Соединенных Штатов, и кто-то из них считал этот визит важным, а кто-то жаловался, что господин Блинкен проедает их налоги в Киеве. Подобные настроения происходят в любом обществе, поэтому не надо впадать в панические настроения по поводу каких-то фактов недостроев защитных сооружений на Харьковщине, потому что ситуация неоднозначна. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, после продвижения оккупантов на Харьковщину, которое Клочок назвал имитацией и разведкой боем, в социуме повысились "предательские" настроения на фоне сообщений об отсутствии фортификаций на востоке Украины. Но, по словам эксперта, вполне понятно, что перед носом у врага, "на нуле" мощную фортификацию не построишь. Не построишь ее и на пару километров дальше, ведь артиллерия достанет и там.

"С другой стороны очень важно, что работа журналистов и активистов осветила проблему с теми самыми "зубами дракона", которые валялись без дела на Харьковщине, — говорит Клочок, — Это реально позор и я думаю, что власть должна реагировать на такие вызовы".

Аналитик отмечает, что именно из-за подобных случаев Энтони Блинкен очередной раз нарек на проблему коррупционности и неэффективность государственного менеджмента в условиях войны в Украине. Подобная риторика была в прошлом году от западных партнеров.

"При этом нельзя говорить, что в Украине нет борьбы с коррупцией и неэффективностью, — отмечает Клочок, — Подобных случаев, как с уволенными министрами Сольским и Кубраковым можно нанизывать словно мясо на шампур. Кроме того, было принято решение о смене военного руководства Харьковщины из-за неэффективности и это правильно".

По словам эксперта, Энтони Блинкен недаром сказал, что Украине надо пройти серьезный путь к НАТО в плане сложных реформ и тогда Украина быстро войдет в Альянс. Валерий Клочок отмечает, что Украине нужны не просто реформы ради реформ, как это часто бывает, а именно эффективные и действенные реформы.

"При этом следует понимать, что для их введения ни одна власть не будет привлекать политических конкурентов. У каждого президента была и будет своя команда. Поэтому вряд ли украинцы увидят Петра Порошенко премьером при каденции Владимира Зеленского, — говорит аналитик, — Это вполне нормальная ситуация в демократических странах. Так было при Кучме, так было при Януковиче, так есть даже в США, где Трамп собрал свою команду настоящих еврофобов. Но это признак именно демократического общества и оно, общество, имеет право, проверять все варианты, если захочет".

Напомним, что накануне, 14 мая, Энтони Блинкен в киевском баре исполнил композицию Нила Янга "Rockin' in the Free World" из альбома Freedom 1989 года.

Также сообщалось, что 12 мая Блинкен заявил, что Украина удержит Харьковскую область.